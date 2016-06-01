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Mağdur avukatları açıkladı: İflas eden Jatomi Fitness’ın 40 bin üyesi nasıl bir yol izlemeli?

"Üyeler sözleşmelerini fesh ederek, kredi kartı bilgilerinin kullanılmamasını istemeli"

01 Haziran 2016 15:52

Ali Aslangül

İflas ettiğini duyuran ve bütün şubelerini kapatan Jatomi Fitness'ın mağdur olan üyelerinin avukatlığını üstlenen Batur Yeni Bölükbaşı Avukatlık Şirketi, yaklaşık 40 bin civarında üyenin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı. Şirketin kurucularından Bora Burak Bölükbaşı, "Tüm üyelerin Jatomi Fitness Türkiye’ye sözleşmenin feshini ihtaren bildirmeleri ve akabinde ihtarname ile bakiye alacaklarını talep etmeleri gerektiğini" belirterek, "Aksi takdirde mağdurların iflas masasına kalan bakiye alacaklarını yazdıramayacaklarını önemle belirtmek isteriz" dedi.

"Üyelerin büyük bir kısmının mail order sistemi ve kredi kartı ile ödeme yaptıklarına" dikkat çeken Bölükbaşı, "Üyeler sözleşmelerini tek taraflı feshetmeli, şirket tarafından kullanılması halinde, şirket merkez yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirmeleri gerekir" ifadesini kullandı.

Avukat Bölükbaşı'nın açıklaması şöyle:

"Tarafımıza ulaşan çok sayıda üye ve müvekkilimiz bulunmakla beraber bahsi geçen firmanın 40.000 civarında üyesi olduğu belirtilmektedir. Bu aşamada Jatomi üyeleri tarafından dikkat edilmesi gereken en önemli husus; Borçlar Kanunu hükümleri gereğince sözleşmenin feshedilmesi gerekliliğidir. Bu noktada, tüm üyelerin Jatomi Fitness Türkiye’ye sözleşmenin feshini ihtaren bildirmeleri ve akabinde ihtarname ile bakiye alacaklarını talep etmelidir. Aksi takdirde mağdurların iflas masasına kalan bakiye alacaklarını yazdıramayacaklarını önemle belirtmek isteriz.

Bir diğer önemli husus ise; Jatomi Fitness üyelerinin birçoğu mail order sistemi ile ödeme yükümlülüğünün yerine getirmektedir. İlgili sözleşmenin imzalanması aşamasında kredi kartı bilgileri bir form eşliğinde doldurulmakta ve yine kredi kartı fotokopileri çekilmektedir. 40.000 üyesi bulunduğu belirtilen Jatomi Türkiye ’nin kullanıcılarının büyük bir kısmı mail order sistemi ile ödeme yapmakla birlikte işbu üyelerin tamamının kredi kartı bilgileri ilgili şirkette bulunmaktadır.

Üyeler için bir tehlikede bu noktada doğmaktadır. İlgili Mail Order ödeme sistemini seçen üyeler, ivedilikle Jatomi Türkiye Nezdinde Sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı feshettiklerini ihtaren bildirmeli ve ihtarname içerisinde de kredi kartı bilgilerinin her ne sıfat altında olunursa olsun haricen yahut şirket tarafından kullanılması halinde, şirket merkez yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve işbu eylemden ötürü uğrayacakları maddi ve manevi tazminat taleplerini yöneteceklerini bildirmelidir. İşlem yapıldıktan sonra, kendisini güvende hissetmeyen üyelerin, kredi kartlarını mail order kullanımına kapatması yahut kredi kartının iptali yoluna giderek yeni bir kredi kartı talep etmesi önerilerimiz arasındadır."

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