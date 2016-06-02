Jatomi Fitness'tan iflas açıklaması: 18,7 milyon Euro zarar ettik

İstanbul’da bir saat içinde tüm şubelerini üyelerine bile haber vermeden kapatan Jatomi Fitness’tani şirketin neden kapatıldığına yönelik yeni açıklama geldi. Jatomi Fitness Grubu Kurumsal İletişim ve Organizasyon Müdürü Magdalena Kotula, şirketin neden kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Jatomi'nin, Türkiye'de devam eden operasyonlarında üç yılda 18,7 milyon Euro zarar ettiği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Yüksel Göçmez’in haberine göre, Kotula, "Son günlerdeki haberlere bir açıklık getirmek istiyoruz. Jatomi Fitness Group, İstanbul’daki ilk salonunu açmasından bu yana yaşadığı ağır mali zarar nedeniyle maalesef Türkiye operasyonlarını durdurma kararı aldı. Türkiye operasyonları 2012-2015 yılları arasında daimi olarak ekonomik olarak beklentilerin altında kaldı. Bu yıllık süreçte yaklaşık olarak 18,7 milyon Euro zarar edildi bu da her yıl ortalama 4,5 milyon Euro zarar anlamına geliyor. Buna ek olarak 2016 yılı için 3,5 milyon Euro daha zarar bekleniyor. Bu nedenle işletmeyi düzlüğe çıkarma çabalarına rağmen, Türkiye’deki salonların oldukça yüksek ve ekonomik olmayan kiraların da etkisiyle sürdürülebilir birer işletmeler olmadığı sonucuna varıldı" dedi.

"Kiralar çok yüksekti"

Kotula, Türkiye’deki salonlar için ödenen paraların da çok yüksek olmasının işletmelerin açık tutulamamasında etkili olduğuna işaret etti.

Kotula kiralarla ilgili olarak, "Jatomi Fitness Group'un ödediği kiralar piyasa ortalamasının üzerindeydi ve spor salonlarının ev sahipleri şirkete operasyonların devam etmesi için kolaylık sağlamadı" dedi.

Üyeler ne yapacak?

Kotula'nın açıklamasında, üyelerin paralarını nasıl alacaklarına yönelik bir detay görülmedi.

Üyeler bankalara koştu

Önceki gün akşam saatlerinde, 'iflas' açıklaması gündeme bomba gibi düşen Jatomi Fitness üyeleri bankalara akın ediyor. 40 bin kişinin mağdur olduğu Jatomi'de çok sayıda ödedikleri paraları geri almak için bankalara başvuru yapıyor.

Salonu üyelerinin üzerine kapatmıştı

Jatomi Fitness, geçen akşam bir saat içinde İstanbul'daki tüm şubelerini bir anda kapatma kararı almış ve üyelerine bu durumla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Dün ulaştığımız mağdurlar spor yaptıkları sırada çalıştıkları salonun bir anda kapatılmaya başlandığını, neden olarak da salonda gaz kaçağı var dendiğini ifade etmişti.

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