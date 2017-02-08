Japon devinden uyarı: Varlık Fonu Türkiye'nin kamu borcunu artırabilir

Japon Mitsubishi UFJ Financial Group, Varlık Fonu'nun kamu borcu üzerindeki yaratacağı risklere dikkat çekti.

MUFG Securities'in Londra merkezli borç stratejisi analisti Trieu Pham, "Bu varlıkların, finansmana karşılık teminat olarak kullanılmasıyla, Türkiye'nin düşük bir bazda bulunan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 32'si seviyesindeki kamu borcunu artırabileceğine yönelik endişeler var, bu Türkiye'nin en önemli güçlerinden biriydi" dedi.

Pham, Varlık Fonu'nun hükümetin altyapı projelerini artırma ve ekonomik büyüme (önümüzdeki 10 yılda ilave 1,5 puanlık artış) planıyla paralel olduğunu, ancak şirketlerin yönetimi ve bu şirketlerin politik kontrolüne ilişkin endişelerin ortaya çıktığını söyledi.

Pham, "Varlık Fonu'nun Türkiye ekonomisini dış kırılganlıklara karşı koruyup koruyamayacağı konusu, varlıkların çoğunun yabancı para yerine lira cinsi olması nedeniyle belirsiz kalıyor" dedi.

MUFG, Halkbankası ve Ziraat Bankası'nda, devlet payı yüzde 50'nin üzerinde kaldıkça veya yönetim kurulunda çoğunluğu atama yetkisini elinde bulundurdukça yönetim değişimi beklemiyor.

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