T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Japon devinden uyarı: Varlık Fonu Türkiye'nin kamu borcunu artırabilir

MUFG Securities analistleri, Varlık Fonu'nun yaratacağı risklerine dikkat çekti

08 Şubat 2017 18:14

Japon Mitsubishi UFJ Financial Group, Varlık Fonu'nun kamu borcu üzerindeki yaratacağı risklere dikkat çekti.

MUFG Securities'in Londra merkezli borç stratejisi analisti Trieu Pham, "Bu varlıkların, finansmana karşılık teminat olarak kullanılmasıyla, Türkiye'nin düşük bir bazda bulunan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 32'si seviyesindeki kamu borcunu artırabileceğine yönelik endişeler var, bu Türkiye'nin en önemli güçlerinden biriydi" dedi.

Pham, Varlık Fonu'nun hükümetin altyapı projelerini artırma ve ekonomik büyüme (önümüzdeki 10 yılda ilave 1,5 puanlık artış) planıyla paralel olduğunu, ancak şirketlerin yönetimi ve bu şirketlerin politik kontrolüne ilişkin endişelerin ortaya çıktığını söyledi.

Pham, "Varlık Fonu'nun Türkiye ekonomisini dış kırılganlıklara karşı koruyup koruyamayacağı konusu, varlıkların çoğunun yabancı para yerine lira cinsi olması nedeniyle belirsiz kalıyor" dedi.

MUFG, Halkbankası ve Ziraat Bankası'nda, devlet payı yüzde 50'nin üzerinde kaldıkça veya yönetim kurulunda çoğunluğu atama yetkisini elinde bulundurdukça yönetim değişimi beklemiyor.

Mülkiye hocası anlattı; Varlık Fonu nedir, ne anlama gelir?
 

ETİKETLER

Varlık Fonuuyarıkamu borcuJapon DeviMUFG SecuritiesartırabilirekonomiGSYİH

İlgili Haberler

Erdoğan'ın seferberlik çağrısına iş dünyasından hızlı yanıt

Ülkenin faiz politikalarından şikayetçi olduğunu belirten Erdoğan, iş dünyasına seslenmişti

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından kur yükselişe geçmişti

"Türkiye 2030'da İtalya ve Güney Kore'yi geçebilir"

Türkiye'nin 13 yıl içinde 2,9 trilyon dolarlık GSYH değerine ulaşmasını bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24