Erdoğan'ın seferberlik çağrısına iş dünyasından hızlı yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TOBB Ekonomi Şurası'nda "Bugün bir istihdam seferberliğini başlatıyorum. İnşallah bu işsizlik sarmalını hep beraber el ele vermek suretiyle çözeceğiz" diyerek iş dünyasına çağrıda bulunmuştu.

İş dünyasının çağrıya yanıtı hızlı oldu. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'dan açıklamalar geldi.

Ahmet Nazif Zorlu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Bence Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı çok olumlu. Çünkü işsizliğin düşmesi yönünde sadece bir kişinin değil, herkesin çaba sarf etmesi lazım. Grup olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Nihat Özdemir

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediklerine yürekten katıldığını ifade ederek, gereğini de hemen yapacaklarını söyledi.

Adnan Polat

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ise Türkiye’de işsizliğe karşı savaş açıp istihdam yaratmanın başta devlet ve iş adamlarının görevi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 100 katılıyor ve istihdam seferberliğini canı gönülden destekliyoruz. İstihdam ne kadar artarsa, işsizlik ne kadar azalırsa bu durum ülkemizin lehine olacaktır. Bunun için elbette yatırım yapılması gerekiyor. Biz de Polat Holding olarak, enerjiden gayrimenkule yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Abdullah Kiğılı

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, sektörde 50 yıldır faaliyet gösteren markalardan biri olduklarını hatırlatarak, "Ben ülkeme güveniyorum. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. Terör krizini hallettikten sonra ekonomideki sıkıntıların da kısa zamanda biteceğine inananlardan biriyim. İstihdamı artırmak ve ülkemiz için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

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