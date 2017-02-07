Erdoğan: Ülkem bu faiz politikası ile kalkınamaz; reyting kuruluşlarının Türkiye adımları ekonomik terör!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın son olarak faiz koridorunda arttıma gitmesine ilişkin olarak "Ülkemizin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda konuştu. Kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösteren Erdoğan, "O derecelendirme kuruluşları filan falan var ya, ne gerekçeler yazmışlar okudunuz mu? Sana ne be! Türkiye’de anayasa oylaması, sana ne, sen kimsin ya" diye konuştu. "Kredi derecelendirme kuruluşlarının adımların altında ne yatıyor?" diye soran Erdoğan, "Ekonomik terör. 'Biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz?' konusuna eğilmişler. İstediklerini alamayacaklar" görüşünü dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Türkiye ne zaman güveniik sorunlarıyla karşılaşsa döviz-faiz manipülasyonları, üreticiyi ürkütmeye yönelik taktikler zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor. Orada da ekonomik terörü estirmek suretiyle acaba Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu topluluğun iradesinin üstünde değildir. Bazı çevrelerin de bu koroya katıldıklarını görüyorum. Hepimizin aynı gemide bulunduğunun farkında olmayan birileri, sırf kaptanı sevmedikleri için geminin dibini delmeye, direğini de devirmeye çalışanlara destek veriyor. Hamdolsun, milletimiz tüm bu oyunları görüyor.

"Sen kimsin ya?"

Bizim ne yapıp mart döneminde işsizliği aşağı çekmemiz lazım. O zaman o derecelendirme kuruluşları ne gerekçeler yazmışlar, anayasa referandumuna değinmiş sana ne. Türkiye'de anayasa oylaması yapılacak, sen kimsin ya? Hep beraber el ele vermek suretiyle gecikmeden süratle adımı atıp, eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar Türkiye bu konuda ciddi bir dönüşümü yakalamış olsun. Bunu sizlerle özellikle paylaşmayı milli bir seferberlik ilanı olarak telakki ediyorum. Bu seferberliğin aktörleri olarak da sizleri görüyorum.

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının

adımları ekonomik terördür!"

"Terör örgütleri ülkemizde eyleme yönlendiriliyor. DEAŞ'ın eylemlerinin akılla izah edilecek bir yanı yok. Ülkemizin güvenliğinden öte istikbalini de saldırı altına alıyorlar. Ekonomik terör de var. Türkiye ne zaman güvenlik sorunlarıyla karşılaşsa hemen ekonomiyi durdurma, faiz manipülasyonları beraberinde geliyor. Sadece içerde değil, dışarıda da zuhur ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının adımların altında ne yatıyor? Ekonomik terör. "Biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz?" konusuna eğilmişler. İstediklerini alamayacaklar. Kredi derecelendirme kuruluşu iş dünyasını etkileyemez. Bazı çevrelerin kendi siyasi çıkarları uğruna bu koroya katıldığını görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu anlamayanlar geminin kaptanını sevmediği için geminin direğini devirmeye çalışıyor. Milletimiz tüm bunları görüyor. Tek millet, tek bayrak, tek vatan var. Biz bunun etrafında bütünleştik. Biz 80 milyonu sevdik. Biz yürüyen cesetler değiliz. Ruh dünyasında bütünleşmiş bir milletiz."

"Bu faiz politikası ile ülkem kalkınamaz"

Ülkemin faiz politikasından şikâyetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Girişimci atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle yapacak. Fakat Merkez Bankası'nın ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kredi vermeye yönelirsen, yüzde 15,16,17 ile bir yere varamayız. Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum, başta kamu bankaları olmak üzere. Bunu kararlı bir şekilde bu adımı atmaya mecburuz. Enflasyon neticedir, faiz sebeptir. Enflasyonu doğuran bir numaralı sebep faizdir.