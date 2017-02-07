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Ekonomi

Erdoğan'ın faiz açıklamalarının ardından Dolar/TL yükselişe geçti

Cumhurbaşkanı, ülkemin faiz politikalarından şikayetçiyim demişti

07 Şubat 2017 18:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize yönelik mesajlarının ardından dolar/TL yükselişe geçti. Gün içinde 3,70-3,72 bandında hareket eden dolar/TL, 3,7355'e kadar çıktı. 

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum" dedi. Açıklamaların ardından kur 3,73'ün üzerine tırmandı.

Dolar/TL, Merkez Bankası adımları, dolarda küresel zayıf seyirin desteğiyle dün yaklaşık bir ayın en düşüğü olan 3,66 seviyesine gerilemişti. Kur güne yükselişle başlamış ve sabah 3,72'yi görmüştü. Euro da 3,97'nin üzerinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının dolar endeksini tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkardığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dolar dün 3,66 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 seviyesinin direnç, 3,6600 ve 3,6470 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

Avrupa'daki siyasi riskler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve attığı adımların piyasalarda tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

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