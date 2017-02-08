Dolar/TL güne nasıl başladı?

Doların global bazda değer kazanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faize yönelik mesajlarıyla dolar yükseldi.

Gün içinde 3,70-3,72 bandında hareket eden dolar/TL, 3,7460'a kadar çıktı.

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum" dedi.

Dolar/TL, Merkez Bankası adımları, dolarda küresel zayıf seyirin desteğiyle dün yaklaşık bir ayın en düşüğü olan 3,66 seviyesine gerilemişti. Kur güne yükselişle başlamış ve sabah 3,72'yi görmüştü. Euro da gün içinde 4 liraya yaklaştı.

Fransa, Hollanda ve Almanya ile İtalya'daki olası seçimlerin yarattığı siyasi endişelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın aylık tahvil alım programını azaltma planının yatırımcılarda tedirginlik yarattığı, bunun da euroyu baskıladığı belirtiliyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde dolar endeksindeki yükselişten kaynaklanan değer kaybı görülüyor.

Erdoğan: Ülkemin faiz politikasından şikâyetçiyim, bu faiz sömürü aracıdır!