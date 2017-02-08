Dünyanın en büyük bağımsız denetim ve yönetim danışmanlığı kuruluşlarından PriceWaterhouse- Coopers (PwC) tarafından yapılan “World 2050” araştırmasında çarpıcı ifadeler yer aldı.

BusinessHT'de yer alan habere göre PwC araştırmasında, E7 ülkelerinin 2050 yılında dünya ekonomisinden yüzde 50 pay almasını, G7 payının ise yüzde 20'ye gerileyebileceği ifade edildi.

E7 ülkeleri Türkiye ile birlikte Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya ve Meksika'yı kapsıyor. G7 ise ABD, Kanada, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’dan oluşuyor.

Türkiye 2030'da İtalya ve Güney Kore'yi geçebilir

Araştırmada Türkiye, halihazırda 735 milyar 716 milyon dolarlık nominal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'sı (GSYH) ile dünyanın en büyük 18. ekonomisi olarak belirtilirken, 2030 yılında İtalya ve Güney Kore’yi geçerek 12. olabileceği vurgulanıyor.

PwC’nin araştırmasına göre önümüzdeki 13 yıl içinde 2,9 trilyon dolarlık GSYH değerine ulaşması beklenen Türkiye’nin, 2050 yılında ise 5 trilyon dolar barajını aşacağı tahmin ediliyor.

Bunlara ek olarak PwC, "Türkiye, mevcut siyasi istikrarsızlığın üstesinden gelebilir ve ekonomik reformlar konusunda ilerleme kaydedebilirse, 2030 yılına kadar İtalya’yı geçebilir" diyor.

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