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15 Temmuz Darbe Girişimi

Jandarma Genel Komutanlığı'nda polis araması

Jandarma Genel Komutanlığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarında bulunuyor

17 Temmuz 2016 19:42

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığında görevli subayların bilgisayarlarını inceledi. 

Darbe girişimi sırasında en yoğun hareketlilik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında bulunan Jandarma Genel Komutanlığında yaşanmış, karargâh dün sabah saat 08.36'da emniyet özel harekat polislerince ele geçirilmişti. Karargâhtaki darbeci askerler etkisiz hale getirilmişti.

 

İstanbul'da da arama

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler de bugün Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kompleksine gitti.

Polislerin, gözaltında bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın makamında ve bazı birimlerde arama yaptıkları öğrenildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan binbaşı ve daha üst rütbeli subaylar, güvenlik amacıyla İstanbul dışındaki bazı illerde gözaltında tutuluyor.

 

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