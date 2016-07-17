Darbeci askerden emniyet müdürüne: Senin gibi gerizekâlılar belki korkar da aklı başına gelir

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve polis telsizini ele geçiren darbe girişimcisi asker arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çalışkan, geri adım atmayacaklarını dile getirirken, telsizdeki askere, "Türk savaş uçakları Türk Milletini mi bombalayacak? Sen kimin köpeğisin" dedi. Darbeci asker ise "Hayır, belki senin gibi gerizekâlılar belki korkar da aklı başına gelir, onu sağlayacak" diye konuştu.

Çalışkan, darbe girişimi sırasında bir polisin telsizine el koyan askerle irtibata geçti. Muhabere sırasında Çalışkan, askere asla geri adım atmayacaklarını söyledi. Darbe girişiminde bulunan asker ile İl Emniyet Müdürü Çalışkan arasında şu konuşma geçti:

Haber Merkezi: Emirlerinizi dinliyorum efendim

Mustafa Çalışkan: Bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum. Türk ordusuyla alakalı bir ilk değil. Biraz önce Çengelköy Karakoluna gelip, polislerimizi zorlayanları vatandaşlarımız kovaladı.

Asker: Yalan söylüyorsun.

Mustafa Çalışkan: Bu yanlışı düzeltmek için gereği neyse yapacağız. Hiçbir arkadaşımız bulunduğu yeri terk etmeyecek. Gereksiz ateş etmeyecek. Yanlış yapacak kişiler düzeltilene kadar yerlerimizi terk etmeyeceğiz.

Haber Merkezi: Tüm birimlerimiz Sayın 2010'un (İstanbul Emniyet Müdürü) emirleri doğrultusunda hareket edecek. En küçük aksaklığa meydan verilmeyecek.

Asker: Anlaşıldı yalancılar. Eğer bütün silahlı kuvvetlerin bünyesinde olmasaydı bu hareket, denizde hücumbotlar, havada uçaklar olmazdı. Kendinizi daha fazla kandırmayın.

Mustafa Çalışkan: Konuşan kardeşim, sen Türk insanının, Türk polisinin kanını mı akıtacaksın? Arkadaşlar, biz verilen görevi yerine getireceğiz. Hiçbir arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor. Türk savaş uçağı, Türk hedefini mi bombalayacak?

Asker: Hayır, belki senin gibi gerizekâlılar belki korkar da aklı başına gelir, onu sağlayacak.

Mustafa Çalışkan: Telsizi meşgul etme. Satılmış köpek, kimin köpeğisin .

Asker: Siz kimin köpeğisiniz? Yahudilerin köpeğisiniz.

Mustafa Çalışkan: Emniyet güçlerine yönelik olarak, TSK'nın çakma unsurlarına cevap vermeyin, bu kişilerin sözlerini dikkate almayın. İşinize bakın, cevap vermeyin, biz görevimizi yapacağız.

Haber Merkezi: Tüm birimlerin dikkatine sadece 2010'un emir ve görüşleri doğrultusunda hareket edilecektir. Asla geri adım atılmayacak.

Mustafa Çalışkan: Hiçbir arkadaşım bir adım geri atmayacak. Bu saate kadar yaptığınız hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşımın bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Tüm çalışma arkadaşlarımı Allah korusun. Herkese kolay gelsin.

Polis: Canımızla kanımızla bu vatan için varız. Emin olsun herkes.

Haber Merkezi: Tüm birimlerimiz, sayın 2010'un emirleri doğrultusunda hareket edecek, asla geri adım atmayacak, bu şekilde takip edin.