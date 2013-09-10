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İzzettin Doğan: Cami-cemevi projesini protesto edenlerin Alevi olması mümkün değil

Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan, cami ve cemevi kompleksiyle ilgili eleştirilere ilişkin, "Bir barış projesini 'neresinden acaba aşağı çekebiliriz' aracı yapmaya çalışıyorlar" dedi.

10 Eylül 2013 18:16

Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, cami ve cemevi kompleksinin temel atma töreni sırasında yaşanan protestolar için "fevakalade üzücü" değerlendirmesinde bulunarak "bunu yapanların Alevi olması mümkün değil. Bence Sünni de değil. Sünni İslam ile Alevi İslam arasında barışla ilgili herhangi bir ayrılık yoktur ki." sözleri ile protestocuları eleştirdi. Doğan rojeyi "barış ve tanışma projesi" olarak tanımlayarak, bu felsefi derinliğe inemeyenlerin bu projeyi anlama şansının olmayacağını ifade etti.

Camiye ve cemevine gidenlerin arasındaki iletişimin önemine işaret eden Doğan, "Alevilerin Sünniler hakkında, Sünnilerin Aleviler hakkında yıllar yılı siyasi iktidarlarca üretilen, Ebu Suud Efendiler, şeyhülislam tarafından yaratılmış olan yalanlar, iftiralar, karalamalar bu projelerle tamamen silinecek halkın beyninden ve gerçek gün yüzüne çıkacak" diye konuştu.

 

Bunlar da ülkenin aydını

 

Doğan, "projenin finans yapısının rencide edici olduğu" yönündeki eleştirileri de değerlendirdi. Rencide olanları finansmanı sağlamaya davet eden Doğan, "Çok hayrettir, bunlar da ülkenin aydını. Bir barış projesini, 'neresinden acaba aşağı çekebiliriz, halkın nazarında itibarını düşürtebiliriz' aracı yapmaya çalışıyorlar. Ülkenin aydını geçinenler böyle olursa normal" dedi.

 

Çorba da kaynasın

 

Fikri, Fethullah Gülen'in ortaya attığını ve projeye liderlik ettiğini, kendisinin de fikre destek verdiğini ve bir eklemede bulunduğunu dile getiren Doğan, "Artık camiler sadece namaz kılma yerleri olmaktan çıkarılsın, yani namazla birlikte orada fakir, fukara, yoksul insanların gelip Alevi-Sünni birlikte kaşık atacakları bir çorba da kaynasın. Onun için de bir aşevi yapılsın ikisinin ortasına. O zatı muhterem de gayet makul buldu. 'Doğru söylüyorsunuz, hocam' dedi ve proje gerçekleşti" ifadesini kullandı.

 

Hangi cemevine katkıları var?

 

"Havadan baba parası yercesine konuşanlar, 'biz yapardık' diyenler, bugüne kadar neredeydi" diye soran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dahi neredeler? Bir tane göstersinler. Hangi cemevinde hangi katkıları var? Bunlar dışarıdan gazel okuyanlar. Bu ortak bir projedir. Nitekim Ankara'daki projeyi Alevi-Sünni iş adamları gerçekleştiriyor. Ben kalkıp orada yalan söyleyip ya da kendimize mal etseydim, daha mı uygun olurdu? Yani Cem Vakfı bunu yaptırıyor, demek. Ben kendime yakıştırmam böyle bir şeyi de kabul etmem zaten."

Ankara'da proje yeri olarak Mamak'ın seçilmesinin özel bir anlamı olmadığını vurgulayan Doğan, "Arsayı başka yerde bulsak orada yapardık" dedi.

 

Bunu yapanların Alevi olması mümkün değil

 

Doğan, temel atma sırasında yaşanan protestolar için "fevakalade üzücü" değerlendirmesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Bunu yapanların Alevi olması mümkün değil. Bence Sünni de değil. Sünni İslam ile Alevi İslam arasında barışla ilgili herhangi bir ayrılık yoktur ki. O ayrılık, Yezid ile Muaviye'nin getirdiği kötü tohumlardı. Ayrıştırarak bölmek, bölerek de yönetmek. Şimdi bu fevkalade iyi niyetle yapılan, Alevi-Sünni çatışmasının önünü kurumsal olarak almada büyük katkı sağlayacak çok önemli bir proje. Ben onun için 'binyılın projesi' diyorum."

 

Ne yapıyor Fethullah Hoca?

 

Projeyi, Gülen cemaatinin desteklemesine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yapıyor Fethullah Hoca? Ülkeyi mi bölüyor, vatandaşı mı bölüyor? Tam tersine birleştiriyor. Ben de onu anlamakta zorluk çekiyorum. Nasıl değer yargıları bu kadar tersine dönüyor, bir toplumda. Fethullah Hoca'nın düşüncelerini benimsemeyebilirsiniz. 'Mutabık değilim' diyebilirsiniz. Ama bunun için ille küsmeye, ille haksız yanlış işlemler yapmaya hakkınız var mı? Düşünce özgürlüğünü savunuyorsanız, o özgürlüğün kendisidir. İsmi ne olursa olsun. İzzettin Doğan için olan özgürlük Fethullah Gülen için de vardır. Herhangi bir vatandaş için de vardır."

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