Tunceli'de BDP'den temeli atılan cami ve cemevi projesine protesto

Tunceli'de BDP ve bazı sivil toplum örgütleri, Ankara'da temeli atılan cami ve cemevi projesini protesto etti. Seyit Rıza Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, alkış ve ıslıklı protestoda bulundu.

Ferit Demir'in DHA'da yayımlanan haberine göre, BDP Tunceli İl Başkanı Ergin Doğru, Ankara'da cemevi, cami projesinin Aleviler üzerinde uygulanan asimilasyon olduğunu ileri sürdü. Doğru, şöyle dedi:

"Camiye, kiliseyi, cemevine, sinagoga ya da herkesin kendine ibadet yeri saydığı bütün ibadet yerlerine saygımız var ve bu yerlerde ibadet yerlerinde dini inançlarının gereklerini yerine getirenlere söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Biz Alevilerin ibadet yeri cemevleridir. Biz Aleviler hiçbir din ve inanca ait ibadet yerine karşı çıkmıyor ve saygı duyuyoruz. Bu durumda başkalarının da bizim ibadet yerlerimize karışmaya ve ibadet yerlerimiz üzerinde politika yapmaya hakkı yoktur diyoruz. Düne kadar video görüntüleri ile ve yazılanlar ile Aleviliği sapkın inanç olarak gören ve nitelendiren Fetullah Gülen ve ekibinin bugün İzzettin Doğan ile ortaya çıkıp bir projeyi hoşgörü ve kardeşlik projesi diye kamuoyuna sunmasını açıkçası iyi niyetli bir proje olarak görmüyoruz. Bu yeni proje asla amacına ulaşmayacak ve gerçekleşemeyecektir. Gülen, Doğan projesi iyi niyetli değil ve asimilasyon projesidir. Aleviler bu projeyi reddediyor."

BDP İl Başkanı Doğru, devletin Alevi politikasının şekilsel olarak değiştiğini ileri sürerek, "Geçmişte şiddet üzerinde yürüyen politika yerini, Aleviliği resmi ideolojiye çekip Türk İslam Aleviliği çizgisine oturtmak üzerine bırakmıştır. Yüzyıllar boyu inkar edilen Alevilik birden kabul edilmiş ama Müslümanlığın gerçek özü, Türklük inancı gibi yaklaşımlar ile Alevilik Türklük ve İslam anlayışı içersinde eritilmek istenmektedir. Bugün bu oyunun yeni versiyonu sahne almış durumdadır. Alevi düşmanı olan Fetullah Gülen ve çağımızın Hızır Paşası konumundaki İzzetin Doğan, Aleviliği bitirmek için el ele vermiş durumdadır. Bu ittifak hoşgörü projesi değil olsa olsa Aleviliği bitirme projesidir. Alevilik zaten hoşgörü ve kardeşlik felsefesine dayanıyor. Alevilik inanç ritüellerini camide gerçekleştirmek mümkün değildir. Gerçek kardeşlik ve hoşgörü aranıyorsa bırakın inançlar özgür yaşasın. Hiçbir dini İnancın ibadet mekanları birbiriyle kıyaslanmasın ve herkes kendi ibadet yerinde özgürce inançlarının gereklerini yerine getirsin biz böyle bir ortam istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasını ardından 5 dakika ıslık çalıp alkışlayan grup daha sonra dağıldı.