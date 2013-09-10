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Cami-cemevi projesine CHP'den destek geldi

Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde temeli atılan Cami-Cemevi Kültür Merkezi için CHP'li vekillerden destek açıklamaları geldi

10 Eylül 2013 12:15

Ankara’da temeli atılan Cami-Cemevi Kültür Merkezi projesi kamuoyunda bazı grupların protestosu ile karşılandı. Bazı kesimler ise projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı. İki kesimin kanaat önderleri, fizikî birlikteliğin gönül birlikteliği de getireceğine işaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, herkesin projeye sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Toplumun her kesimi bu temele birer tuğla koymalıdır. Proje, tüm topluma mal olmalıdır.” dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt de projeyi çok olumlu bulduğunu söyledi. Öğüt, “Keşke bu projenin örnekleri her yerde olsa. Bunun bir barış ve kardeşlik projesi olduğunu iyi anlatmak lazım.” diye konuştu.

Temel atma törenine CHP’den katılan tek isim Ankara Milletvekili Sinan Aygün ise projeyle “Cemevi ibadethane mi?” tartışmasının son bulduğunu, cemevinin ibadethane olarak tescillendiğini söyledi. Aygün, törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’nun bilgisi dahilinde katıldığını da belirtti.
 

 

 

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