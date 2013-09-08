Cami ve Cemevinin temel atma töreni öncesi gerginlik

Başkentte yapımı planlanan Mamak Cami ve Cemevinin temel atma töreni öncesinde gösteri düzenleyerek yolu trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti.

Mamak'ta yapılacak tören öncesinde bir grup, inşaat alanı yakınındaki Süleyman Ayten Caddesinde toplandı.

Barikat oluşturarak yolu trafiğe kapatan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Güvenlik güçleri eylem devam edince gruba tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Müdahalenin ardından ara yollara dağılan gruptakiler, protestolarını burada da sürdürdü. Polis ve protestocular arasındaki gerginlik devam ediyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de katılması beklenen Mamak Cami ve Cemevinin temel atma töreni öncesi polis, inşaat alanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Alanın etrafında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapan güvenlik güçleri, bölgeye çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.