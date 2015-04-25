İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde kopan halatları özel ekip değiştirecek

İstanbul-İzmir Karayolu yolculuğunu 3,5 saate indirecek olan otoyol projesinin İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde, catwalk (kediyolu) halatlarından birinin kopmasının ardından, kediyolunun ayaklar ile kara bağlantısı arasındaki bölümler söküldü. Ancak iki ayak arasında bulunan ve bağlantı yerinden koptuğu için bir tarafı denizin içine sarkan kediyolu ve halatların sökümünü Japonya'dan gelecek ekip yapacak.

Mustafa Bağdiken ve Murat Özgöl’ün DHA’da yer alan haberine göre, İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde, üzerinden araçların geçeceği tabliyelerin yerleştirileceği ana halatların çekiminde çalışacak ekipleri taşıyacak olan ve catwalk (kediyolu) olarak adlandırılan iki yakayı birleştiren kablolardan biri, 21 Mart cumartesi günü bağlantı yerinden koptu. Bu olayın ardından, kazadan kendisini sorumlu tuttuğu belirtilen Japon Başmühendis Kishi Ryoichi de bir mektup bırakarak intihar etti.

Her biri 8'er ton ağırlığında 14 çelik kablodan oluşan kediyolunun Yalova Hersek Burnu tarafındaki ayağın üst bağlantı yerinden kopması sırasında, ölen ve yaralanan olmazken, İzmit Körfezi'ne gemi giriş çıkışı da bir süreliğine durdu.

Japon firmasının uzmanlarının incelemesi sonucu, Hersek Burnu ile Dilovası Burnu arasındaki her iki ayak ile kara arasındaki kediyolu yaklaşık 20 günlük çalışma sonucu söküldü. Bunların bağlantı yerlerinin de aynı yerli firma tarafından yapılmış olması nedeniyle değiştirilme kararı alındı.

Ancak köprü ayakları arasındaki kediyolu ve kabloların sökümüne, bu işte deneyimli özel ekip gerektirdiğinden başlanmadı. Japon firması bunu sökecek ekibi oluşturdu ve yeni bağlantı yeri parçalarını da yurt dışında imal ettirmeye başladı. Japon uzman ekibinin bu ay sonunda özel ekipmanları ile birlikte Türkiye'de olacağı ve bir tarafı İzmit Körfezi'nde su içinde bulunan kediyolunun tamamını bu ekibin sökeceği, yeni bağlantı yerlerinin montajının ardından aynı hattın yeniden çekileceği belirtildi. Bu hattın sökümü son derece riskli olduğundan, bir süre İzmit Körfezi'ne giriş çıkışlar da kapatılacak.