İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nde yerli üretimi parçaların tamamı değiştirilecek

İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'ndeki halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendis Kishi Ryoichi'nin intiharının ardından, halatın kopmasına sebep olan parça başta olmak üzere tüm yerli üretim parçaların değiştirilerek ithal mal kullanılmasına karar verildi.

Zaman’da yer alan habere göre, montajı yapılan 'catwalk- kediyolu' halatının bağlantı malzemesindeki çatlağı birkaç gün önceden gördüğü ileri sürülen Kishi Ryoichi'nin bunu neden bildirmediği sırrını korurken, köprü inşaatında bir dizi önlem alındı. Kopan hattın diğer hatta da baskı yaptığı, bunun da aynı malzemeden yapıldığı dikkate alınarak onun da indirilmesi kararlaştırıldı. Köprü inşaatında, kopan bağlantı yerleri dahil birçok metal parçanın yurt dışında imal ettirilmesi ve Türkiye'ye getirilip montajının yapılması gündeme geldi.

Tamamlandığında İstanbul- İzmir karayolu yolculuğunu 3.5 saate indireceği belirtilen 377 kilometrelik Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu projesinin en önemli geçiş noktası İzmit Körfez Köprüsü'nde şubat ayından itibaren iki yaka arasında kılavuz kablolar çekildikten sonra 'catwalk- kediyolu' olarak adlandırılan geçici yürüyüş yolu montajına başlandı. Köprü inşaatı önümüzdeki haziran ayında da yürüyerek geçilmek üzere hazırlanan programa göre devam ediyordu.

Geçen cumartesi günü köprüde iki yakayı birleştiren, mühendis ve işçilerin geçici yol montajının yapıldığı doğu taraftaki her biri 8'er ton ağırlığında 14 kablodan oluşan 'catwalk- kediyolu', Yalova Hersek Burnu tarafındaki ayağı, üst bağlantı yerinden koptu. Personel meteorolojiden fırtına uyarısı yapıldığı gerekçesiyle o gün çalışma yapmadığı ve ley sırasında gemi geçişi olmadığı için faciadan dönüldü.

Kazanın ardından projenin bu aşamasının sorumlusu olan Japon Başmühendis Kishi Ryoichi'nin pazartesi günü Altınova İlçesi mezarlık girişinde cesedi bulundu. Kishi Ryoichi'nin, 'catwalk- kediyolu' montajı yapıldığı için ağırlığı daha da artan doğu yönündeki hattın bağlı bulunduğu Hersek Burnu'ndaki bağlantı yerindeki çatlağı birkaç gün önceden gördüğü ileri sürüldü. Fotoğrafı çekilen bu çatlağı Kishi Ryoichi'nin ilgili birimlere bildirip bildirmediği henüz öğrenilemedi.

Japon Mühendis Kishi Ryoichi'nin, çatlağı gördükten sonra, yaklaşık 150 metre yüksekle sayıları 30 ile 50 arasında değişen personelin hayatını riske atmamak için, meteorolojinin fırtına uyarısı yaptığını söyleyerek cumartesi günü tüm çalışanlara izin verdiği ortaya çıktı.

Yurt dışında yapılacak

İzmit Körfez Geçişi Köprüsü inşaatında bu kazanın ardından başlatılan detaylı inceleme devam ederken, henüz teknik bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk bilgilere göre kopan hattın, diğer hatta da baskı yaptığı belirlendi.

Bu hattaki bağlantı malzemesinin de kopan malzeme gibi aynı yerde imal edildiği dikkate alınarak, bunların sökülerek yerlerine yenisinin yapılması ve yine bazı kritik malzemelerin de yurt dışında yaptırılıp getirilerek montajının yapılması görüşü ağırlık kazandı.

Hat kontrollü indirilecek

Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemilerinin yanı sıra başta TÜPRAŞ olmak üzere burudaki petrol işleme ve depolama tesislerine her gün petrol, LPG ve kimyasallar getiren tanker ve kuru yük gemilerinin geçtiği İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nün batı yönündeki hat önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde indirilecek.

Hattının indirileceği tarih daha önceden ilan edilecek ve çalışmalar sırasında İzmit Körfezi'ne gemi giriş çıkışı geçici süreyle durdurulacak.

Şu anda halen kopma riski taşımasına rağmen, Köprü'nün ayakları altından su altındaki kediyolu ve kablolara zarar veremeyeceği bir hat üzerinden gemi geçişlerine izin veriliyor.

Açılış gecikiyor

Japon Başmühendis Kishi Ryoichi'nin kendisini sorumlu tutarak intiharına neden olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü'ndeki halat kopması, milyonlarca dolarlık zarara yol açtı.

Kopan bağlantı malzemesi başta olmak üzere buradaki birçok malzemenin sökülüp yurtdışında yenilerinin yapılıp getirilerek monte edilmesi gündeme geldi. Bu işin mühendislik çalışmaları, siparişi, imalatı ve Türkiye'ye getirilmesi zaman alacağından, bu yıl sonunda açılması planlanan İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'nün devreye girmesi 2016 yılı ortalarına sarkabilecek.