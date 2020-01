'İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'ne Evliya Çelebi'nin adı verilsin'

Tarihçi ve yazar Caroline Finkel, inşası süren İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü’ne Evliya Çelebi’nin adının verilmesi için imza kampanyası başlattı. Change.org üzerinden başlatılan kampanyanın çağrı metninde “Yeterince ilgi görmeyen Evliya Çelebi'nin seyahatleri adının verileceği bu köprü ile büyük kitleler tarafından duyulacak, şaheseri Seyahatname Türkiye'de ve dünyada hak ettiği değeri bulacaktır. Evliya Çelebi Köprüsü'nden geçenler büyük seyyahı yad edeceklerdir” ifadeleri yer aldı.

İmza kampanyasının çağrı metni şöyle:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yapımı sürmekte olan İzmit Körfezi Geçiş Köprüsüne tüm zamanların en büyük Türk seyyahı onuruna 'Evliya Çelebi Köprüsü' ismini vermeye davet ediyoruz.

'Evliya Çelebi Köprüsü' modern Türkiye'nin yolcularını tarihin sayfalarında yer alan meşhur seyyahların güzergâhında buluşturacak

Yeterince ilgi görmeyen Evliya Çelebi'nin seyahatleri adının verileceği bu köprü ile büyük kitleler tarafından duyulacak, şaheseri Seyahatname Türkiye'de ve dünyada hak ettiği değeri bulacaktır. Evliya Çelebi Köprüsü'nden geçenler büyük seyyahı yad edeceklerdir.

İzmit Körfezinde Dil-Hersek hattında yapımı devam eden köprünün bulunduğu yerden tarihte kayıklar ile karşıya geçilirdi. Halkın, seyyahların ve hatta sultanın kullandığı bu güzergâhtan Evliya Çelebi 1648'de Anadolu'ya geçti; 1671'de Hacc'a gitti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı içeren kampanyayı başlatan Caroline Finkel "Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi Yolu" adlı kitabın da yazarı. Türkiye ve eski Osmanlı topraklarının büyük bölümünü ziyaret eden, Osmanlı tarihi üzerinde doktora yapan ve uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Caroline Finkel'ın yaymlanmıi diğer kitapları şöyle:

- 15. ve 16. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler

- Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire

- Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı 1300-1923

- Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi'nin İzinde Evliya Çelebi Yolu

