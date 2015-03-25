'Hata bende' deyip intihar eden Japon mühendis için 'haysiyet anıt'ı dikilecek

Körfez Geçiş Köprüsü inşaatında iki yaka arasına gerilen halatın kopmasından kendisini sorumlu tutup 'harakiri' yapan Japon mühendis 51 yaşındaki Kishi Ryoichi anısına Yalova'da anıt dikilecek.

Gebze -Orhangazi- İzmir Otoyolu Projesi'nin İzmit Körfezi'nde yapılan Körfez Geçiş Köprüsü inşaatında iki yaka arasına gerilen halatın kopmasından kendisini sorumlu tutarak, bilek ve boğazını keserek yaşamına son veren Japon mühendis 51 yaşındaki Kishi Ryoichi anısına Yalova’da anıt dikilecek. Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman, 'Haysiyet Anıtı'nın 45 günde tamamlanarak, Yalova’nın Japonya’dan kardeş kenti Tonami adıyla yaptırılan meydana dikileceğini söyledi. Dünyada konusunda uzman en önemli mühendislerden biri olan Kishi Ryoichi’nin cesedi, geçen pazartesi günü sabahı, Yalova’nın Altınova İlçesi'ndeki mezarlık girişinde okula giden öğrenciler tarafından bulundu. Bileklerini ve boğazını maket bıçağıyla keserek yaşamına son veren mühendisin, bıraktığı notta, halatın kopmasından kendisini sorumlu tuttuğu için yaşamına son verdiğini yazdığı belirtildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mühendis Kishi Ryoichi’nin cenazesi dün Japonya’ya gönderildi.

Karar çıktı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yöneticileriyle dün yaptığı toplantıda Kishi Ryoichi adına Tonami Parkı’nda 'Haysiyet Anıtı' dikilmesi kararı alındığını açıkladı. Japon mühendisin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Başkan Salman, Türk ve Japon milletlerinin her zaman iyi ilişkileri bulunduğunu ve iki milletin de birbirlerine saygı duyduklarını söyledi.

Yalova’nın Japonya’nın Tonami kentiyle kardeş olduğunu da hatırlatan Salman, "Depremde yardımımıza koştular. Kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremde sonra da yardımları devam etti. İtfaiye binamızı da kardeş şehrimiz yaptı. Biz de Yalova’daki meydana Tonami adını verdik" dedi. Körfez geçiş köprüsünün bulundukları coğrafya için çok önemli olduğunu vurgulayan Salman, şöyle devam etti: "Olay basit bir halat kopması gibi görünse de onlar açısından çok önemli kendi geleneklerinde olan bir yöntemle canına kıyması bizleri çok üzdü. Bir mühendis olarak mesleki eğitimin haricinde ahlaki yeterlilik ve mesleğinin evrensel etik kurallarına bağlı olarak çalışmanın gerekliliğini de Japon mühendisin hayatına son vermesi ortaya koymuştur. Japon mühendis, sadece bir halatın kopması olarak olayı değerlendirmemiş, mesleki sorumluluk anlayışı ile gelecekte köprünün yıkılmasına neden olabilir düşüncesi ile olaya geniş bir çerçevede bakmıştır. Görev ciddiyeti ve sorumluluk anlayışı olarak değerlendirildiğinde Japon mühendisin kendisini sorumlu tutarak bu yolu seçmesi önemli bir olaydır. Bu nedenle adını Yalova’da yaşatmak istiyoruz. Atatürk’ün Anzaklarla ilgili söylediği veciz sözü hatırladım. Keşke ailesiyle irtibata geçip, mezarını Körfez Köprüsü'nü gören bir yerde anıtlaştırsaydık. Ancak bu olmadı. Onun yerine Tonami Meydanı'na 45 gün içinde haysiyet anıtını yaptıracağız. Açılışa da Tonami Belediye Başkanı ve Japonya’nın İstanbul Başkonsolosunu davet edeceğiz."