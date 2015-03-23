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Halat kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendis, intihar etti!

Körfez Geçiş Köprüsü'nde halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendis intihar etti

23 Mart 2015 14:26

İzmit Körfez geçişi asma köprüsünde cumartesi günü 'Catwalk' olarak bilinen halatın kopmasından kendisini sorumlu tutan Japon mühendis 51 yaşındaki Kishi Ryoichi bilek ve boğazını keserek intihar etti. Cesedi Yalova’nın Altınova İlçesi’ndeki mezarlık girişinde bulunan mühendisin intiharı ile ilgili not bıraktığı belirtildi.

Altınova Kaymakamı Nurullah Kaya, Japon mühendisin cesedinin bu sabah okula giden öğrenciler tarafından mezarlık girişinde bulunduğunu söyledi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Kishi Ryoichi’nin maket bıçağıyla bileklerini kesmeye çalıştığı, ardından boğazını keserek intihar ettiği belirlendi. Yapılan araştırmada, Japon mühendisin yanında not bulundu. 

Mühendisin intiharından önce yazdığı notta halatın kopmasından kendisini sorumlu tutarak yaşamına son verdiği belirtildi. Mühendis Kishi Ryoichi’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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