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'Japon mühendisi intihar ettiren çatlak Türk malı' iddiası!

Japon mühendisi intihara götüren halatın kopmasına sebep olan bağlantı malzemesindeki çatlağın fotoğrafları ortaya çıktı

25 Mart 2015 10:22

İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü'ndeki halatın kopmasından kendisini sorumlu tutarak intihar eden Japon mühendis Kishi Ryoichi'nin halatın kopmasına sebep olan, Türkiye'de imal edilen bağlantı noktasındaki çatlağı birkaç gün önce gördüğü, bu yüzden cumartesi günü olmayan fırtınayı gerekçe göstererek çalışmaları durduğu iddia ediliyor.

Ryoichi’yi intihara götüren halatın kopmasına sebep olan bağlantı malzemesindeki çatlağının fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraf Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır
Murat Özgöl'ün Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, bağlantı yerinde aşağıya doğru ilerleyen çatlağın, görevli çalışanlar tarafından olaydan birkaç gün önce fotoğrafla saptandığı belirtildi. Kazadan sonra çekilen fotoğraflarda da bağlantı yerinin halatın ağırlığı taşıyamadığı için kağıt gibi yırtılıp koptuğu görüldü. Köprü inşaatının, kopan bağlantı yeri dahil bazı parçalarının Türk firmaları tarafından imal edildiği, kedi yolunun montajının yapıldığı halatların ise yurt dışında imal edilip Türkiye’ye getirildiği belirtildi.


Diğer hattın durumu
Fotoğraf Hürriyet gazetesinde yayımlanmıştır

Uzmanlar, İzmit Körfez Geçişi Köprüsü inşaatında cumartesi günü doğu yönündeki hattın kopmasıyla, ağırlığın batı yönündeki hatta baskı yaptığını vurguladı. Bağlantı yerlerinin aynı malzemeden ve aynı firma tarafından yapıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun her gün 100’ün üzerinde irili ufaklı akaryakıt, LPG tankeri, kuru yük gemileri ve Gölcük Deniz Üssü’ne gidip gelen savaş gemileri için tehlike oluşturduğuna dikkati çekti.

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