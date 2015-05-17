İzmir'de kuş gribi nedeniyle kanatlı hayvanlar toplanıyor

İzmir'in Menderes İlçesi'ne bağlı Gümüldür'de kuş gribi görülmesinin ardından Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerinin başlattığı, kanatlı hayvanları toplama çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Güldal da bölgeye gelip çalışmalara katıldı. Gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Güldal, "Gümüldür'de yaşanan tavuk ölümlerinin ardından alınan örneklere gerekli testler yapıldı. 4 tavukta kuş gribi virüsü tespit edildi. Bu durumda, söz konusu bölgenin 3 kilometre çevresindeki kanatlı hayvanların kontrol altoına alınması gerekiyor. Kuş gribi yayılabilir, önlem amacıyla bu işlemin yapılması gerekiyor. İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Belediye ve sağlık kuruluşları jandarmanın da desteğiyle bilgilendirme çalışmaları yaptı. Ailelerde bulunan kanatlı havanları alıyoruz. Hava sıcaklığının yükselmesiyle virüsün inaktif olması söz konusu. Ancak bölgenin temizlenip kontrol altına alınması gerekiyor. Tavukların bulunduğu ortamlar ve çevre dezenfekte ediliyor. Bölge steril hale getiriliyor. Bakanlık bu gibi durumlarda el konulan kanatlı hayvanların sahiplerine tazminat ödüyor. Ayrıca bu bölgedeki özellikle açıkta tavuk satanlar ve tavuk besleyenler bilgilendiriliyor. Açıkta tavuk satışının önlenmesi gerekiyor. Menderes genelinde açıkta tavuk bulundurmaları, satmaları ve transfer etmeleri engellendi. Kanatlı hayvanlarını vermek istemeyenler başlangıçta duygusal davranıyor ama sonuçta bu tedbirlerin alınması gerekiyor. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsa, yani vatandaşlarımız besledikleri kanatlı hayvanlarının ölmesi durumunda hemen ilçe müdürlüklerimize veya muhtarlığa durumu bildirmeli. Biz analizler sonucunda kuş giribi virisi tespit edilirse gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Bu dönemde, insanlarımız kanatlı hayvanlarını dışarıya bırakmamalı. Malum göç eden kanatlı havanlar sulak bölgeleri tercih ediyor. Bu bölgelerde yaşayanlar daha dikkatli olmalı. Araştırmalarımız devam ediyor Marmara bölgenden kanatlı hayvan getirip bu bölgede sattığını duyduk, şu andan itibaren satışlara ve hayvan sevklerine de izin vermiyoruz, bu vesileyle de gelmiş olabilir" dedi.

Bazı vatandaşlar tepki gösterdi

DHA'nın haberine göre, bölgede yaşayan bazı kişiler kanatlı hayvanlarının toplanmasına tepki gösterdi. Kendi hayvanlarında hastalık olmadığını, ancak hepsinin toplandığından yakınan vatandaşlardan 72 yaşındaki Yusuf Öztürk, "Bir belgeye imza attırdılar, eğer beslediğin kanatlı hayvanlar ölürse parası ödenmek koşuluyla el konulacak diye. Ben de imzaladım, daha sonra başka komşulara da aynı şekilde imzalatmışlar. Daha sonra kahveye gittim, görevliler eve gelmişler ve tavukları toplamaya başlamışlar. Civciv, horoz ve tavuk olmak üzere toplam 63 kadar hayvanı toplayıp götürdüler. Kuş gribi olduğunu söylediler. Bir süre önce bir yakınım bana tavukların ölüp ölmediğini sordu, ben de ölmediğini söyledim. Ancak onun tavuklarından 9'u ölmüş, neden öldüğünü bilmiyoruz. Ben çocuklarımı torunlarımı o tavukların yumurtasıyla besliyordum" dedi. Öztürk'ün oğlu İsmail Öztürk de tavuklarının alınmasına tepki gösterdi.

Tavukları yetkililer tarafından toplanan bir diğer mahalle sakini Mehmet Ekim, "12 tavuğum vardı, hepsini ilaçlamıştım. Yetkililer gelip topladı" dedi.