Gebze'de 10 bin tavuk kuş gribi nedeniyle itlaf edildi

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir çiftlikte dün gece 10 bin tavuk İl GıdaTarım ve Hayvancılık müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde itlaf edildi. Tavukların kuş gribi virüsü nedeniyle itlaf edildiği belirtilirken açıklama yapılmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Gebze İlçesi Molla Fenari Köyü’nde bir çiftlik sahibinin Balıkesir’den getirttiği 2 bin tavuğun yaklaşık 800’ü kümeslere konulduktan kısa süre sonra öldü. Tavukların telef olması üzerine durum Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bildirildi. Dün gündüz saatlerinde gelmeleri beklenen ekipler, iddiaya göre gece yarısı gelirken, Molla Fenari Köyü’nün yanı sıra Pelitli ile Denizli Köyü’ne benzer tavuk ölümlerinin olduğunu belirledi. Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler köylerde panik havası yaratılmaması için gece yaklaşık 10 bin tavuğu itlaf ettirdi ve bunlar 16 E 9164 plakalı kamyonetle taşınarak kireçledikten sonra gömüldü. Bazı köylüler, tavukların canlı kanlı poşetlere konulup gömüldüğünü söyledi.

Şu ana kadar, tavukların toplu ölümü ve itlafının guş gribinden mi, yoksa başka bir hastalıktan mı kaynaklandığı konusunda açıklama yapılmadı.

Kaymakamlıktan açıklama

Gebze Kaymakamlığı açıklama yaparak, daha önce köy statüsünde olan Mollafenari Mahallesi’nde kanatlı hayvan ölümleri olduğunu doğruladı. Kaymakamlığın açıklamasında, şu ana kadar 2 bin 103 kanatlı hayvanın itlaf edildiği belirtilirken, kuş gribi olup- olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Kaymakam Mehmet Aslan imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"İlçemiz Mollafenari Mahallesinde muhtelif sayıda kanatlı hayvan ölümleri gerçekleşmiş olup, mahallede faaliyette bulunana bir kanatlı hayvan işletmesi sahibinin beyanına göre; ölümlerin, mahalleye gelen bir seyyar satıcıdan satın alındığı iddia edilen kanatlı hayvanlardan sonra görülmesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hayvan sağlığı birimlerince Mollafenari ve civarı mahallelerde itlaf ve karantina çalışmalarının süratle yürütüldüğü şimdiye kadar 2103 kanatlı hayvan itlaf, 80 yumurta imha edilerek karantina tedbirleri uygulanmaktadır. İtlaf edilen hayvanların bedelinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karşılanarak üreticilerimizin mağdur edilmeyeceği hususunda bilgilerinizi rica ederim."

Bu açıklamaya karşılık, Gebze’de sadece bir çiftlikte itlaf edilen tavuk sayısının 4 bine yakın olduğu belirtildi.