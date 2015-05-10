Bandırma'da bir yumurta üretim tesisinde daha kuş gribi görüldü

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 3 Mayıs'ta karantinaya alınan bölgenin 2 kilometre yakınındaki özel şirkete ait yumurta üretimi yapılan kümeste kuş gribi görülmesine üzerine itlaf çalışmalarına başlandı.

Bandırma'ya 12 kilometre uzaklıktaki Çinge Mahallesi'ndeki 3 kümeste görülen kuş gribi üzerine itlaf çalışmalarının ardından karantina devam ediyor. Jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kuş gribi vakasının görüldüğü 3 kilometrelik alana hayvan giriş- çıkışına izin vermiyor.

DHA’nın haberine göre, önlemler devam ederken, karantiya bölgesine 2 kilometre uzaklıktaki özel bir şirkete ait yumurta üretimi yapılan kümeste de kuş gribine rastlanması üzerine Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce itlaf çalışmalarına başlandı. Ekipler tarafından itlaf edilen tavuklar çuvallara doldurularak traktörlerle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığına ait kepçelerle açılan kuyulara gömülüyor.

Zabıta 24 saat nöbet tutuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne ait ekipler ise kuş gribi vakasının tespit edildiği tesislere girişi ve çıkışlar konusunda 24 saat nöbet tutuyor. Tesislere kamuya ait araçlar dışında araç alınmıyor. Tesislere giriş ve çıkış yapan araçlar ise ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Bandırma İlçe Kaymakamı Ali Mantı, kuş gribinin tespit edildiği özel sektöre ait yumurta üretim tesislerinde itlaf çalışmalarının Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldığını söyledi. Mantı, kuş gribi itlaf ve dezenfekte çalışmalarına Balıkesir'in 20 ilçesinde görev yapan gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığını açıkladı.