Balıkesir Edincik'te kuş gribi karantinası

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı daha önce belde olan Edincik Mahallesi’nde Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce başlatılan incelemede kuş gribinin tespit edilmesi üzerine bölge karantina altına alındı, resmi araçlar haricinde giriş çıkış yasaklandı.

Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde 4 ay içinde 40 bine yakın tavuğun telef olması üzerine Bandırma Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Telef olan tavuklardan alınan numuneler, bakanlığın İstanbul Pendik’te bulunan araştırma laboratuarına gönderilirken, olası kuş gribine karşı ölen tavuklar açılan kireçli kuyulara gömüldü.

Numunelerin gönderildiği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın İstanbul Pendik’te bulunan araştırma laboratuarındaki çalışmalar tamamlandı. Yapılan incelemelerden sonra tavukların toplu telef olmalarının nedeninin Kuş Gribi olduğu saptandı. Bu bilgi, İlçe Kaymakamı Ali Mantı’ya bildirildi.

Konuyla ilgili dün açıklama yapan Kaymakam Ali Mantı, tavuk ölümlerinin yaşandığı tesislerde önlemlerin arttırıldığını, kanatlılarında itlaf edildiğini söyledi. Kaymakam Ali Mantı, şöyle dedi:



"Resmi araçlar dışında bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Alınan numuneler incelenmek üzere Tarım Bakanlığının Pendik’te bulunan Veteriner Kontrol Enstitüsüne bağlı laboratuarına gönderildi. Yapılan incelemeler sonrasında kuş gribi vakasına rastlanıldı. Hastalığın görüldüğü işletmede her türlü kordon koruma tedbirleri alınmıştır. İtlaf ve imha işletmelerinden sonra temizlik işlemleri yapılmıştır. Ayrıca hastalık tespit edilen işletmenin yanında bulunan ve bulaşma riski bulunan başka işletmelerde bulunan kanatlı hayvanlarda itlaf edilmiştir."



Kuş gribinin tespit edilmesi üzerine bölge karantina altına alınarak Edincik’e kanatlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastalığın bulunduğu bölgede hijyen ve dezenfeksiyon iki katına çıkartıldı. Giriş ve çıkışlar Balıkesir Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin kontrolünde yapılıyor. Çinge-Doğanpınar karayolunda ulaşım ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından kapatıldı. Bölgeye resmi araçlar haricinde araç alınmıyor. Kaymakamlık kuş gribinin tespit edildiği Edincik’te her türlü avcılığı da yasakladı.



Bandırma’da, kuş gribi ve sonrasında alınan önlemlerle birlikte telef olan tavuk sayısının yaklaşık 70 bin olduğu öne sürüldü. Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde 132 besihanede yılda yaklaşık 2.5 milyon tavuk yetiştiriliyor.