Kastamonu'da kuş gribi tespit edildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler Köyü'nde kuş gribi virüsü tespit edildiği, bu nedenle de karantina tedbirleri alınıp bölgede bulunan kanatlı hayvanların itlaf edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımızca 2015 yılında Kuş Gribi Mücadele Acil Eylem Planı çerçevesinde yapılan kontroller sonucu Kastamonu'nun Küre İlçesi İkizciler Köyünde kuş gribi virüsü tespit edilmiştir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Kasım 2014 yılında itibaren Avrupa ( İtalya , İngiltere , Almanya , Hollanda) ve Balkanların(Bulgaristan , Romanya) bir çok ülkesinde Kuş gribi hastalığının görülmesi üzerine Ülkemizde 2015 yılında Kuş Gribi Mücadele Acil Eylem Planı çerçevesinde takip, kontrol ve tatbikatlar yaptık. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu İli Küre İlçesine bağlı İkizciler köyü Koçcağız mahallesinden Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü intikal eden numunede yapılan analizlerde Kuş Gribi virüsü tespit edilmiştir.

Hastalığın görüldüğü köyde her türlü kordon karantina tedbirleri alınmış, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Ayrıca Koçcağız mahallesinde bulunan kanatlı hayvanlar itlaf edilmiştir.

Koçcağız mahallesi diğer yerleşim yerlerinden uzakta orman içinde izole bir konumda olup, Küre ilçesinde herhangi bir ticari entegre kanatlı kümesi bulunmamaktadır. Bölge halkı hastalık hakkında bilgilendirilmekte olup, insan ve hayvan sağlığına yönelik her türlü tedbir alınmıştır.

3 km'lik yarıçapa sahip koruma bölgesi ve bu 3 km'lik alanı kapsayan minimum 10 km lik gözetim bölgesinde denetim ve gözetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kamuoyu konu ilgili gelişmelerden haberdar edilecektir."