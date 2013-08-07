Kuş gribi virüsü H7N9 'insandan insana geçti'

Bilim adamları, Çin'de ortaya çıkan yeni kuş gribi virüsünün insandan insana geçen ilk vakasının belirlendiğini açıkladı.

Tıp Dergisi British Medical Journal, 32 yaşındaki bir kadının, hasta olan babasına bakarken virüsten etkilendiğini ve her iki hastanın da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu vakaya kadar, kuş gribi virüsünün yeni türü H7N9'un insandan insana bulaştığıyla ilgili bir bulguya ulaşılamamıştı. Bundan önceki araştırmalar, virüsün sadece hastalığa yakalanmış hayvanlarla doğrudan temas sonrasında bulaştığını gösteriyordu.

30 Haziran itibariyle, Çin'in doğusunda 133 vakada H7N9 virüsü tespit edildi. 43 kişinin de bu hastalıktan yaşamını yitirdiği belirlendi.

Virüsün bulaştığı kişilerin ya canlı hayvan satışı yapılan pazarlara gittiği ya da hastalanmadan bir iki hafta önce canlı tavuklarla aynı ortamda bulundukları açıklandı.

Araştırmacılar, 32 yaşındaki kadının, kuş gribine yakalanan ve hastanede tedavi gören babasının bakımını üstlendiğini belirttiler.

Hastalanmadan birkaç hafta önce tavuk pazarına giden babasının aksine, genç kadının canlı hayvanlarla bir temasının olmadığı, babasıyla son görüşmesinden altı gün sonra hastalandığı kaydedildi.

Yoğun bakımda yaşamını yitiren her iki hastadan alınan örnekler, kuş gribi virüsünün genetik olarak birbirinin eşi olduğunu gösterdi. Bilim adamları buna dayanarak, hastalığın babasından kızına geçmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyorlar.

Bu hastalarla temasta olan 43 kişi üzerinde yapılan tahlillerde ise virüsün izine rastlanmadı. Araştırmacılar, H7N9 virüsünün bu aşamada çok bulaşıcı olmadığını düşünüyor.

Uzmanlar, bu aşamada bir salgından bahsetmenin söz konusu olmadığını ancak olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyorlar.