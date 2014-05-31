İl il Türkiye'de Gezi Parkı eylemlerinin 1. yıl dönümü

Gezi olaylarının yıldönümünde İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra bazı birçok kentte eylemler yapıldı. Bazı iller müdahale edilmeden Gezi eylemlerini tiyatro, film gösterimi ve yürüyüş gibi farklı aktiviteler ve eylemlerle anarken bazı illerde polis eylemcilere müdahale etti.

5 bine yakın kişinin Gündoğdu Meydanı'na yürüdüğü İzmir'de Konak Meydanı'na yürümeye çalışan bir grup müdahaleye uğradı. Adana'daki müdahaleler sonucunda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltı sayısı 170'e ulaşırken, Ankara'da aralarından Ethem Sarısülük’ün kardeşinin de bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Ankara Kızılay Meydanı’nda Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle toplanan gruba da polis müdahale etti. İlk polis müdahalesi Saat 18.50’de Kızılay’da toplanan gruba yapıldı. Gezi olaylarının yıldönümü nedeniyle Ankara Emniyeti dün sabah saatlerinden itibaren Kızılay ve Başbakanlık binasının bulunduğu bölgede çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Havada da sürekli bir polis helikopteri denetim yaptı. Akşam saat 18.00’da toplanan 1500 kişilik grup Tunalı’dan Kızılay’a yürümek istedi. Kızılay’a gelen grup bulvarı trafiğe kapattı. Polis gruba önce uyarıda bulundu. Grup, uyarıya rağmen dağılmayınca saat 18.50’de tazyikli su ve biber gazları ile müdahale edildi. Ziya Gökalp Caddesi’ne yönelen gruplar polisin müdahalesine, havai fişek ve taş atarak karşılık verdi. Eylemciler daha sonra ara sokaklara dağıldı. Polis ekipleri Kolej kavşağına kadar göstericileri kovaladı. Tekrar toplanan gruba yeniden müdahale yapıldı.

Ethem Sarısülük'ün kardeşi gözaltında

Ankara'da Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük’ün vurulduğu noktaya eylemciler karanfil bırakıp mum yaktı. Müdahale sırasında Ethem Sarısülük’ün kardeşi Cem Sarısülük, 4 avukat ve 2’si 18 yaşından küçük 47 kişi gözaltına alındı. Kuğulu Park’ta da akşam saat 20.00 sıralarında toplanan yaklaşık 2 bin kişi burada “Gezi Forumu” düzenledi. Forumda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile gazeteci Bekir Coşkun da konuşma yaptılar. Buradaki konuşmaların ardından yaklaşık 700 kişi Kuğulu’dan sloganlarda Kızılay’ın yakınındaki Olgunlar’a kadar yürüdü. Olgunlar’da barikat kuran polis, yürüyüşe izin vermeyince grup olaysız dağıldı.

Eskişehir'de 5 bin kişi

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü nedeniyle yaklaşık 5 kişi gösteri yaptı. Yürüyüş yapan kalabalık sık sık 'Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür' sloganı attı.



Gezi parkı eylemlerinin yıldönümü nedeniyle çok sayıda kişi akşam saatinde 'Ali İsmail Korkmaz Parkı' diye adlandırdıkları Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki Eti Parkı'nda toplandı. Sayıları 5 bini bulan kalabalık 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Porsuk Bulvarı, Şair Fuzuli, Cengiz Topel ve Üniversite caddelerinde yürüyen göstericiler 'Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür', 'Hükümet istifa', 'Her yer Taksim her yer direniş' ve 'Devrim şehitleri ölümsüzdür' sloganları attı.



Kalabalık Üniversite Caddesi'ndeki Espark Alışveriş merkezi önünde yürüyüşü tamamladı. Burada düzenlenen formda Gezi Parkı eylemleri ile ilgili konuşmalar yapıldı.

Eylemciler Gündoğdu Meydanı'na yürüdü

İzmir'in Basmane Meydanı'nda toplanan çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık 3 bin kişi, Gündoğdu Meydanı'na 'Her yer Taksim her yer direniş', 'Soma'nın hesabı sorulacak', 'Hükümet istifa' sloganları eşliğinde yürüdü. Göstericiler 'İsyan devrim özgürlük', 'Berkin Elvan ölümsüzdür', 'katiller hesap verecek' dövizleri taşıdı. Meydana gelen gruba Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekili Musa Çam, Mustafa Moroğlu, Alaattin Yüksel, CHP İl Başkanı Ali Engin ve bazı ilçe belediye başkanları da destek verdi. Önceden meydanda hazırlanan platforma Gezi Parkı Eylemleri'nde ölenlerin fotoğrafları çıkartıldı. Ölenlerin tek tek isimleri alanı dolduranlara anons edildi. Ardından sahnede, Gezi'yi anlatan oyunlar ile müzik dinletileri sunuldu. Protesto gösterilerine katılan çok sayıda kişi, çimlere oturdu. Olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletilen polis ekipleri, Fuar Kültürpark içinde tutuldu. Polisler göstericileri, uzaktan takip etti.



Öte yandan, yürüyüş sırasında bir grup, fast food mağazasının camına yazılar yazıp, içeridekilere burada alışveriş yapmamalarını söyleyip ayrıldı.

Göstericilere müdahale

Gündoğdu Meydanı'ndaki göstericilerden yaklaşık 300 kişilik bir grup Konak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Bulvarı üzeri, Ticaret Borsası önünde polis göstericilere TOMA araçlarıyla su ve gaz sıkarak müdahale etti.

Gergin dakikalar

Cumhuriyet Parkı'nda toplanan kalabalık burada yapılan konuşmaların ardından saat 20.30'a doğru yine Yürüyüş Yolu'na çıkarak AKP İl binasının bulunduğu Perşembe Pazarı'na yürüdü. Burada bariyerlerde yolu kesip önlem alan ve TOMA araçlarını da getiren polisler, uyarı yaparak kalabalığın dağılmasını istedi. Bu arada kalabalıktan bazı kişiler polislere taş atınca gerginlik iyice arttı. Yapılan uyarılar ve tartışmaların ardından kalabalıktan bazı gruplar polislerin oluşturduğu ve TOMA araçlarının da bulunduğu bariyerlerin önüne oturdu. Grup, saat 21.30'da Cumhuriyet Parkı'na geri döndü.

50 kişi gözaltına alındı

İzmir'de polisin biber gazıyla müdahale ettiği gruptan 50 göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar otobüslerle emniyet müdürlüğü binasına götürüldü. Diğer göstericiler de dağıldı.

Tekirdağ ve Kırklareli’nde anma

Tekirdağ ve Kırklareli’nde de basın açıklaması ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Tekirdağ Tuğlalı Parkı’nda toplanan yaklaşık 70 kişilik grup, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü nedeniyle yanlarında getirdikleri afiş ve dövizlerle sloganlar atıp ardındnan da basın açıklaması yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eyleme, TMMO, KESK, TGB ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Gezi olaylarında hayatlarını kaybedenlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu pankartı açan eylemciler, basın açıklaması sonrası dağıldı.



Kırklareli’nde ÖDP inisiyatifi tarafından Dingiloğlu Parkı’nda düzenlenen eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı. Eylemciler, geçen yıl Gezi Parkı olaylarında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu dövizleri Atatürk Anıtı önüne bırakarak, hükümet aleyhine sloganlar attı.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Ogün Vural, parkta toplananlara megafonla uyarıda bulunarak, grubun yürüyüşe geçmesi halinde müdahalede bulunulacağını söyledi. Ancak eylemciler yapılan uyarıya rağmen çevik kuvvet polisi gözetimi altında Kara Umurbey Caddesi üzerinden Kültür Anıt Parka kadar sloganlar atarak yürüdü. Grup, buradaki anma töreninden sonra olaysız şekilde dağıldı.



Taksim Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde de basın açıklaması yapıldı.



Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle Omurtak Caddesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup hükümet aleyhine sloganlar atarak, Soma’da ve gezi olaylarında hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Grup, daha sonra basın açıklamasını yaptı. Basın açıklamasının ardından kısa süre oturma eylemi gerçekleştiren grup daha sonra meydandan olaysız şekilde ayrıldı.

Sivas'ta oturma eylemi

Sivas Demokrasi Platformu üyeleri, Gezi Parkı olaylarının 1'inci yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaparak oturma eylemi yaptı.

Kent meydanında toplanan yaklaşık 100 kişilik grup AKP aleyhine çeşitli sloganlar attı. Gezi Parkı olaylarından hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşına grup üyeleri, üzerinde 'Roboski, Reyhanlı, Gezi, Soma, Berkin'den Uğur Kurt'a katliamlar devam ediyor' yazılı pankart açtı. Daha sonra KESK dönem sözcüsü Önder Doğan grup adına basın bildirisini okudu. AKP hükümetini eleştiren Doğan, "Gezi direnişi, AKP'nin sömürü, zorba ve gerici düzeninde sesi ve nefesi zorla kesilen halkın aldığı nefes, haykırdığı sesti. Tam 1 yıl oldu. Kendisini son padişah zanneden başbakan; bir araya geldiğimizde, sesimizi birleştirdiğimizde oluşan gücü ayrıştırıcı nefret söylemleriyle, polis şiddetiyle yıkmak, parçalamak istiyor. Bu daha başlangıç. Güçlü bir akıntıya karşı kürek çekmenin nafile olduğunu, örgütlü bir halkın önünde hiçbir zorbanın ayakta kalamayacağı gerçeğini unutuyorlar. Bizler parklarımızı, sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı ve yaşamımızı özgür kılmak için meydanlardayız. Gezi direnişinin ardından artan umudumuzla, herkesi savaşa karşı barışın, sömürüye karşı eşitlik ve özgürlüğün, ölüme karşı yaşamın sesi olmaya çağırıyoruz" dedi.



Ardından bir süre oturma eylemi yapan grup üyeleri daha sonra olaysız dağıldı.

Kocaeli'nde AKP binasına koruma

Gezi Parkı olaylarının birinci yıldönümü nedeniyle Kocaeli'nde de bu akşam anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 18.30'dan itibaren yaklaşık bin kişilik bir grup kent içinde pankart ve sloganlarla Cumhuriyet Parkı’na yürüyüş başlattı. Bu arada polis İzmit'te Perşembepazarı mevkiindeki AKP il binasının çevresine bariyerler yerleştirdi.



İzmit'te bu akşam saat 18.00'den itibaren gruplan Merkez Bankası Binası ile Yürüyüş Yolu'nun Fethiye Kavşağı'nda toplanmaya başladı. Gruplar sık sık Gezi Parkı ile ilgili sloganlar atarken, hükümeti de istifaya davet eden sloganlar attı. Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını da taşıyan kalabalık saat 18.30 sıralarında da yürüyüşe geçti. Polisin sıkı güvenlik önlemleri arasında Yürüyüş Yolu boyunca yürüyen kalabalık, Alemdar Caddesi’ne takip ederek Cumhuriyet Parkı'na geldi.

Kalabalık Cumhuriyet Parkı’nda slogan atarak bekleyişini sürdürürken, polis grubun geçtiğimiz yılki gibi AKP İl Binasına yürümesi ihtimaline karşı Perşembepazarı mevkiinde parti binası çevresine bariyerler yerleştirdi.

Kayseri'de 500 kişilik fotoğraflı yürüyüş

Kayseri’de geçen yıl İstanbul Taksim’de başlayan ve daha sonrada tüm yurtta yayılan Gezi parkı eylemlerinin yıl dönümünde yaklaşık 500 kişi, ellerinde Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla yürüdü, ‘Her yer Taksim, heryer direniş’ sloganı attı.



Sivas Caddesi'nde bulunan Eğitim- Sen önünde toplanan sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri, ‘Gezi’yi hatırla yolsuzluğu, Soma’yı unutma’ pankartı altında yaklaşık bir kilometre yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik ve Uğur Kurt’un fotoğraflarını taşıyan grup isimleri tek tek anons edip ‘Burda’ diye bağırdı.



‘Her yer Taksim, her yer direniş’, ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam’, ‘Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür’, ‘Devrim şehitleri ölümsüzdür’, ‘İsyan, devrim, Beşiktaş’, ‘Hükümet istifa’, ‘Beşiktaş Çarı faşizme karşı’ sloganları attı. Polisin kaldırımda yürümesini istediği eylemciler caddede yürüyünce trafik sıkıştı. Yoldan geçen bazı araçların da klakson çalarak ve zafer işareti yaparak eylemcilere destek vermesi dikkat çekti.



Cumhuriyet meydanına kadar slogan atıp, şarkı söyleyerek yürüyen kalabalık, Gezi eylemlerinde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylem, basın açıklaması ve hep birlikte şarkıların söylenmesinin ardından sona erdi.

Adana'da 27 gözaltı

Adana'da Gezi Parkı olaylarının birinci yıl dönemi nedeniyle yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.



Aralarında CHP Adana Milletvekili Turgay Develi ile birçok sivil toplum kuruluşu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık bin kişi Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri Gezi olaylarının birinci yıl dönümü nedeniyle birer açıklama yaptı. Grup, ardından da çevrede geniş güvenlik önlemi alan polise, yürümek istediklerini bildirdi. Ancak polis, yürüyüşe izin verilmeyeceğini, aksi takdirde müdahale edileceğini söyledi.



CHP Milletvekili Turgay Develi'nin de girişimlerine rağmen izin verilmeyince gruplar, harekete geçti. Bunun üzerine çevrede önlem alan 3 ayrı TOMA'dan grupların üzerine su sıkılmaya başlandı. Polisin sert müdahalesine eylemciler de taş ve sopalarla karşılık verdi. Çevik Kuvvet polisinin de müdahale ettiği eylemcilerden biri TOMA'nın üzerine çıkarak su sıkmasını engellemeye çalıştı. Diğer TOMA'dan eylemci gencin üzerine su sıkılınca yere düştü. Polis, Atatürk Parkı içine ve ara sokaklara girin eylemcilere müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Cumhuriyet gazetesindeki habere göre, Adana'da 27 gözaltı var.

Antalya'da yürüyüş ve film gösterimi

Antalya'nın merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından çadırlar kuruldu.



Antalya'da 40'ın üzerinde meslek odası, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin oluşturduğu Antalya Gezi Dayanışması tarafından, Gezi olaylarının birinci yıldönümü nedeniyle bir dizi etkinlik planlandı. Gezi yıldönümü etkinlikleri, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na çadırların kurulmasıyla başladı.



Bugün akşam saatlerinde yapılacak yürüyüşün ardından gece meydanda konuşmalar, şiir ve müzik dinletisi ile belgesel gösterimi yapılacak. Etkinlikler, yarın yapılacak şiir, müzik tiyatro gösterimlerinin ardından, akşamüstü şair Şükrü Erbaş'ın konuşmasıyla sona erecek, çadırlar da kaldırılacak.



Antalya'da 40'ın üzerinde meslek odası, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin oluşturduğu Antalya Gezi Dayanışması tarafından düzenlenen etkinliğe kentin çeşitli noktalarından yürüyüşe geçen gruplar katıldı. 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'Gezi şehitleri ölümsüzdür' sloganları atan grupların arasında Abdullah Öcalan fotoğraflarının taşınması dikkat çekti.



Cumhuriyet Meydanı’na gelen grubu alkışlarla karşılayanlar sloganlara katıldı. Ellerinde gezi olayları sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları bulunan grubun en renkli olanları Beşiktaş taraftarları oldu. Çarşı grubu ellerinde meşalelerle alana girerken 'Gezi 2'nci Sezon başladı' yazılı dövizler taşıdı.

Balıkesir'de tiyatro

Balıkesir'de, Gezi olayların birinci yıldönümünde biraraya gelen grup, Gezi Parkı eylemleri ve Soma'daki faciada ölenleri anarak hükümeti eleştirdi. Gezi olaylarını anlatan kısa bir oyunu da sahneleyen grup, sessizce dağıldı.



Demokrasi Platformu (BALDEP) üyesi yaklaşık 300 kişilik bir grup, Yeşilli Meydanı'nda biraraya geldi. Gezi'deki olaylarda yaşamını yitirenler, Soma'daki faciada ve sonrasında yapılan eylemler ile üç yıl önce Başbakanın Hopa'daki ziyaretinde yaşanan protestolar sırasında biber gazına maruz kalarak ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu anıldı. Saygı duruşu ile başlayan eylemde Gezi'de ölenlerin isimleri bir ağızdan okundu. Ölenlerin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı 'Sizin çocuklarınız çaldı, bizim çocuklarımız öldü' yazılı pankart alanda açıldı. Eyleme katılanlar, 'Her yer Taksim, her yer direniş', 'Bu daha başlangıç', 'Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek' sloganları attı. İda Esintisi Tiyatro Grubu da Gezi olaylarını anlatan kısa bir oyun sahneledi.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammed Ali Yün, "İktidarını ancak zorbalıkla sürdürebileceğini sananlar bu direnişi bastıramayacaklar. Bizler alanlara sığmayacak kadar büyüdük, fakat onlar ayakkabı kutusuna sığacak kadar küçüldüler. Sekiz gencimizi kaybettiğimiz, 90 vatandaşımızın beyin travması geçirdiği, 9 insanımızın gözünü kaybettiği Gezi direnişinde bir yıldır geceleri nasıl uyuyabildiğinizi merak ediyoruz. Bugün ellerimizden aldıklarınızın, bizlerden çaldıklarınızın hesabını yeniden kurduklarımızla sormak için meydanlardayız" dedi. Basın açıklamasının ardından grup, sessizce dağıldı.



Samsun, Sinop, Ordu ve Çorum'da Gezi olaylarının birinci yıl dönemi nedeniyle anma programları düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe katılanlar sloganlar atıp pankartlar taşıdı.



Gezi Parkı olaylarının birinci yıl dönemi sebebiyle Samsun, Sinop, Ordu ve Çorum illerinde çeşitli sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımlarıyla programlar düzenlendi. Samsun’daki anma yürüyüşüne katılan yaklaşık 300 kişi İstiklal Caddesi’nde toplandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, üniversite ve lise öğrencilerinin katıldığı program öncesinde eylemciler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bir grup üniversite öğrencisi Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi grubun elinde bulunan Türk bayrağını indirmeleri ve kortejin en sonunda yürümelerini istedi. Bunun üzerine iki grubun üyeleri arasında tartışma yaşandı. Eyleme katılanların araya girmesi üzerine gerginlik sona erdi. TGB üyeleri ise kortejden ayrıldı. Daha sonra yürüyüş gerçekleştirildi. Programa katılanlar hükümet aleyhine sloganlar attı, üzerinde Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. Grup Uğur Mumcu Parkı'na gelerek burada Gezi olaylarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra müzik dinletisi gerçekleştirildi.





Sinop'ta cezaevine yürüyüş

Sinop’ta da yaklaşık 100 kişi Uğur Mumcu Meydanı’nda toplandı. Slogan atan grup üyeleri ellerinde pankartlar taşıdı. Grup adına açıklama yapan Metin Gürbüz, 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’nda yağmaya, talana karşı başlayan nöbetin devam ettiğini söyleyerek, "31 Mayıs’ta 11 yıldır ülkede hüküm süren AKP’nin zulüm ve baskı düzenine karşı gelişen tepki ve itirazlar Türkiye’nin dört bir yanına dalga dalga yayılan halk direnişine dönüştü. Gezi direnişi, AKP’nin sömürü, zorba ve gerici düzeninde sesi ve nefesi zorla kesilen halkın aldığı nefes, haykırdığı sesti. Kadınlara, gençlere ve toplumun tüm ilerici-özgürlükçü değerlerine yönelik yukarıdan aşağı gelişen saldırılara karşı, özgürlüğü hedef alanlara karşı özgür bir ülke ve hayat kurma mücadelesiydi" dedi. Basın açıklamasının ardından grup sloganlar atarak Sinop Eski Cezaevi’ne kadar yürüdü.

Çorum



Çorum’da Gezi olaylarının birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlik saat 18.00’de başladı. Pirbaba Çamlığı’nda toplanan yaklaşık 200 kişi sloganlar atarak Gazi Caddesi’nde yürüdü. AKP aleyhine slogan atan grup belediye binası önündeki parkta yürüyüşe son verdi. Burada basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Gezi direnişinde hayatını kaybedenleri asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi. Basın açıklamasının program sona erdi.

Ordu

Ordu’nun Altınordu İlçesi Düz Mahalle’deki 19 Eylül Ortaokulu önünde toplanan KESK üyeleri ile Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Komuta Platformu üyeleri hükümet aleyhinde sloganlar atarak döviz ve pankartlarla Sırrıpaşa Caddesi üzerinden Tahıl Pazarı’na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda ıslık ve alkışlarla destek verdi. Platform üyelerinin basın açıklamasının ardından yürüyüş olaysız bir şekilde sona erdi.

Hatay

Hatay'da, Gezi olaylarının birinci yıl dönümü nedeniyle toplanan gruplara polis müdahale etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda saat 21.00 sıralarında toplanan yaklaşık 800 kişilik grup, sloganlar atarak Armutlu Mahallesi'ne doğru yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi altında yürüyen grup, Gündüz Caddesi girişinde durduruldu. Polis, grupların dağılmasını isteyince arbede yaşandı. Polise taş ve bilye atan gruplara TOMA'lardan su sıkılıp, biber gazı atıldı. Polisin sert müdahalesi sırasında gruplar ara sokaklara kaçarak dağıldı. Bazı gruplar ise Gündüz Caddesi'nde tekrar toplanarak polisi taşladı.

Gaziantep

Gaziantep'te Gezi olaylarının yıl dönümü nedeniyle toplanan bir grup oturma eylemi yaptı. Eylemin yapıldığı yere kurulan beyaz perdede Gezi eylemlerini anlatan sine vizyon gösterimi yapıldı.

Akşam saatlerinde Kırkayak parkında toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine bağlı kişiler, buradan Yeşilsu Parkı'na kadar ellerinde Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarıyla yürüdü. Sık sık hükümet aleyhine sloganlar atan grup, eylemler sırasında hayatını yitiren Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Medeni Yıldırım, Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik ve Uğur Kurt’un isimlerini tek tek anons edip sloganlar attı. Yeşilsu Parkı'nda oturma eylemi yapan grup burada kurulan beyaz perdede 'Gezi Almanağı' adlı slayt gösterisini izledi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemin gece geç saatlere kadar devam etti.

Mersin

Mersin'de, Gezi olaylarının birinci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anıldı.



Özgür Çocuk Parkı önünde bir araya gelen yaklaşan 5 bin kişi, İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe geçti. 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganları atarak yürüyen eylemciler, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nı trafiğe kapadı. Forum Alışveriş Merkezi'nde bulunan Atıf Yılmaz Meydanı'nda diğer grup ile birleşen eylemciler, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden isimler için 10 kilometre yürüdü. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grup, Barış Meydanı'nda ulaştı. Burada basın açıklaması yapan Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf Kaya, "31 Mayıs'ta 11 yıldır ülkede hüküm süren AKP'nin zulüm ve baskı düzenine karşı gelişen tepki ve itirazlar Türkiye'nin dört bir yanına dalga dalga yayılan halk direnişine dönüştü. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm ülkeye yayılan direniş sadece Gezi Parkı'na değil, bütün bir ülkeyi sermayenin talanına açan, yıllardır emek ve demokrasi düşmanlığının bayraktarlığını yapan, tüm özgürlük ve demokrasi alanlarını daraltanlara karşı halkın yükselen tepkisinin ifadesi oldu" dedi.



Açıklamanın ardından meydanda kurulan platformda çalınan müziklerle eğlenen eylemciler, geceyi geçirmek için burada çadır kurdu.

Uşak



Uşak'ta Gezi olaylarının yıldönümü nedeniyle Eğitim Sen Uşak Şubesi öncülüğünde belediye önünde toplanan bir grup, Ata Park'a yürüdü.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş boyunca, 'Vurduğunuz Gençlerimizin Hesabı Sorulacak' pankartı açıp, yol boyunca hükümet aleyhine sloganlar attı. Eyleme, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, CHP ve ÖDP'de destek verdi. Grup, Ata Park'a ulaştığında Gezi olaylarında ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasının okunup, müzik dinletisinin ardından grup olaysız dağıldı.

Denizli'de de yürüyüş vardı

Denizli'de de kalabalık bir grup ellerindeki pankartlarla yürüyüşe geçti.Giderek kalabaklaşan grup, sloganlar atarak yürüyüşe devam ettiler.