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Sırrı Süreyya Önder 1 yıl sonra Gezi Parkı'na çiçek bıraktı

Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çiçekleri yitirdiklerimizin anısına bıraktım" dedi ve Gezi Parkı'ndan ayrıldı

31 Mayıs 2014 19:53

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına, Gezi Parkı'na çiçek bıraktı.

Önder, elinde bir buket papatya ile polis çemberinin arasından geçerek, merdivenleri çıktı. Kendisini takip eden gazeteciler ile birlikte Gezi Parkı'na giren Sırrı Süreyya Önder, bir buket çiçeği park içindeki bir kayanın üzerine bıraktı.

 

‘Yitirdiklerimizin anısına...’

 

Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çiçekleri yitirdiklerimizin anısına bıraktım" dedi ve Gezi Parkı'ndan ayrıldı.

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