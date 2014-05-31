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Gezi Parkı merdivenlerinde kitap okuma eylemi

Gezi Parkı'nın yıldönümünde parkın merdivenlerinde kitap okuma eylemi yapan bir gruba polis, "Şov yapmayın dağılın" anonsu yaptığı iddia edildi

31 Mayıs 2014 17:45

Gezi eylemlerinin 1'inci yılı nedeniyle olası bir eyleme karşı polis Gezi Parkı'nı vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapattı. Parkın içinde kitap okuma isteyen bir gruba ise polis izin vermeyince grup, Gezi Parkı'nın merdivenlerinde kitap okuma eylemi başlattı. 

Geçen sene 31 Mayıs’ta yapılan Gezi eylemlerinin yıldönümünde olası bir eyleme karşı polis geniş önlemler aldı. Sabah erken saatlerde TOMA’lar ve 25 bin polis Taksim ve çevresine konuşlandırıldı. Saat 15:00 itibari ile Avrupa Yakası'na vapur seferleri iptal edildi, Taksim'de metro seferleri durduruldu. Polis öğle saatlerinde Taksim Gezi Parkı’nı vatandaşların giriş ve çıkışına kapattı. Parkın içinde kitap okumak isteyen bir gruba polis izin vermeyince, grup parkın merdivenlerine oturarak kitap okumaya başladı. Polisin gruba “Şov yapmayın dağılın” anonsu yaptığı iddia edildi. Polisle yaşanılan gerginliğin ardından eylemciler merdivenlerden kalktılar. 

Yola oturarak bir süre daha kitap okumaya devam eden grubun eylemi, polisin Taksim'de başlattığı müdahaleyle birlikte sonlandı.

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