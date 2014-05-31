İstanbul'daki Gezi ablukasında 170 gözaltı

Gezi Parkı olaylarının birinci yıldönümü nedeniyle ablukaya alınan Taksim’de polis, göstericilere müdahale etti. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), T24'e İstanbul'da gözaltına alınanların sayısının, gece yarısı itibarıyla, sonradan bırakılanlar hariç, 170'e ulaştığını söyledi.

İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Taksim Dayanışması üyelerine polis izin vermedi. Bİber gazlı müdahale, yer yer İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında, Cihangir'de, Beşiktaş'ta ve Kadıköy'de devam etti.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara ilk müdahale İstiklal Caddesi'nde gerçekleşti. 100 kişilik gruba polis tarafından kalkanlarla müdahalede bulunuldu. Grup caddenin aşağı kısmına doğru sürüldü.

100 kişilik grup tekrar polis bariyerlerinin önünde toplandı 'Her yer Taksim her yer direniş' ve 'Hırsız AKP' sloganları atarak bariyerlere TOMA'ların yaklaşması üzerine geri çekildi.

Küçükparmakkapı Sokak'ta gözaltına alınan 10'dan fazla kişinin kelepçelenmesi şöyle görüntülendi:

Eylemde gözaltına alınanlara hukuki yardım sağlayan ÇHD, T24'e, İstanbul kapsamında gözaltına alınanların sayısının, derneğe yapılan ihbarlara göre gece yarısı itibarıyla 170'e ulaştığını açıkladı.

Taksim Dayanışması'na izin verilmedi

İstiklal Caddesi'ndeki TMMOB binasında bir araya gelen Taksim Dayanışması üyeleri Taksim'e doğru yürüyüşe geçti. Ancak aralarında CHP milletvekillerinin bulunduğu grubun yolu, barikat kuran polis tarafından kesildi. Grubun polis barikatı önündeki oturma eylemi devam ediyor. Taksim Dayanışması'nın oturma eylemi yaptığı bölgeye yaklaşmak isteyen 200 kişilik gruba polis biber gazıyla müdahale başladı. Eylemciler Galatasaray Meydanı'na doğru kaçtı.

Polis, daha sonra Taksim Dayanışması'nın Fransız Konsolosluğu önünde açıklama yapmasına izin verdi, ancak Taksim Dayanışması, bu şartlar altında açıklama yapmayacaklarını açıkladı.

Kadıköy'de polis müdahalesi

Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde yolu kapatmak isteyen bir gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde bir grup pankart açarak yolu trafiğe kapatmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri de gruba müdahale ederken, eylemcilerden bazılara polise molotof kokteyli attı. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, D 100 Karayolu'nda hareketli dakikalar yaşandı. TOMA aracı karayolunda manevra yapıp ters istikamette bir müddet ilerledi. Çevik kuvvet ekipleri de D-100 Karayolu'nda grubun yolu trafiğe kapatmaması için bir müddet bekledi. Atılan molotof kokteyli bir polis memuru tarafından söndürüldü.