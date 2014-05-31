İki İstanbul: Gezi'ye abluka, Sultanahmet'e özgürlük!

Mavi Marmara Gemisi'ne uluslararası karasularda düzenlenen saldırının yıldönümü sebebiyle İnsani Yardım Vakfı (İHH)'nın öncülüğünde düzenlenen ve bazı STK'ların destek verdiği yürüyüş Sultanahmet'ten başladı. Hükümetin gösterdiği eylem ve yürüyüş alanlarının içersinde yer almamasına rağmen Sultanahmet’te yürüyüşe izin verilirken, Taksim’de Gezi Parkı protestolarının birinci yılında Gezi Parkı’nda eylemlere izin verilmemesi tepki çekti.

Mavi Marmara saldırısının 4'üncü yılında İHH tarafından gerçekleştirilen "Kudüs ve Mescid-i Aksa Yürüyüşü" Sarayburnu'nda sonlandı. Yürüyüş sonrası İHH tarafından Mavi Marmara gemisinin demirli bulunduğu sahilde düzenlenen etkinliğe Kur'an-ı Kerim okunarak başlandı. Programda İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ile Özgürlük Filosu'nu anlatan sinevizyon gösterisi yer aldı.

Sosyal medyada birçok Twitter kullanıcısı Taksim’de yaşanan müdahaleyle Sultanahmet’teki yürüyüşü kıyaslayarak tepki gösterdi. Twitter’da atılan tweetlerden bazıları şöyle:

@barisozer1907: Mavi Marmara anmasını anlıyorum. Eyvallah! Ama bu anma toplantısına neden Kazlıcesme'yi adres olarak göstermediniz?

@sakaryanihan: Mavi MArmara ici yuru, cansin; gerzek gerzek Ayasofya'da namaz kil, kralsin; Taksim'e yuru teroristsin

@falancahatun: Sultanahmet Meydanı yasal gösteri alanı olmamasına rağmen, Mavi Marmara yürüyüşüne hangi yetkiyle izin verdiniz? @Valimutlu

@Tuhnsoo: IHH'ya destek Mavi Marmara yuruyusunde tek bir polis yok (bagis topluyorlar, herkes yiyor) Gezi icin 25000 polis, cifte standart

Turistler otellerine gidemedi

Taksim'de polisin aldığı sıkı önlemler ve Taksim'e ulaşımda yaşanan engellemeler yüzünden turistler otellerine gidemedi. Taksim çevresinde çalışan vatandaşlar da işlerine gitmekte sorun yaşadı.