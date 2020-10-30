İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı depremin şiddetini ortaya çıkardı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Oğuz Cem Çelik, binanın bu şekilde yıkılmasıyla ilgili olarak, "Özellikle giriş katlar ticari amaçla kullanıldığı için daha çok duvarlar, bölme duvarları niteliğinde elemanların yapılmaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yapı o katta üst katlara göre biraz daha zayıf karakterde oluyor ve yapı bu kat üzerinde kayarak göçmeye başlıyor" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu tür binalar olabilir, yeter ki binanın taşıyıcı sistemini duvarların bazılarını da betonarme olarak yapıp yapının esnekliğini bir miktar azaltmamız gerekiyor.

Binanın çökmesi malzeme dayanımındaki yetersizlikten kaynaklanmış olabilir. Zemin koşulları da olabilir. Bu bölgedeki zemin koşullarının çok çok zayıf olduğunu biliyoruz. Başka nedenler de var.