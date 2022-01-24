İzmir Barosu'ndan 1984 göndermeli Sezen Aksu ve Sedef Kabaş tepkisi: Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu!

İzmir Barosu, gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanması ve sanatçı Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesine yönelik, George Orwell'ın "1984" isimli romanındaki “Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu” ifadesiyle başlayan bir açıklama yaptı. Baronun açıklamasında, "Tüm bunlar, totaliter bir anlayışın ürünüdür ve hukuksuzdur... Üretmeyen, susan ve itaat eden bir toplum hayali kuran siyasi iktidar, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu üzerinden toplumu dizayn etme çabasını sürdürmektedir" denildi.

George Orwell'ın "1984" isimli romanındaki “Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu” ifadesiyle başlayan İzmir Barosu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Son günlerde yaşananları bir hukuk örgütünün penceresinden değerlendirince ortaya çıkan tablo vahim:

Gece yarısı ev basıp yakalama yapmak,

Yargıya talimat vermek,

Dini alanlarda nefret söylemi kullanmak ve hedef göstermek,

'Dil koparmak' gibi linç terimleri sarf etmek,

Bir atasözünden suç türetmek,

Yurttaşı baskı altına alıp korkutmak için yargıyı kullanmak…

Tüm bunlar, totaliter bir anlayışın ürünüdür ve hukuksuzdur.

İfade özgürlüğü, demokratik bir toplumun temelidir. Ülkemizde de olduğu gibi baskıcı rejimlerin tümü bireylerin özgürce düşünmesini ve bu düşüncelerini ifade etmelerini istemezler.

Üretmeyen, susan ve itaat eden bir toplum hayali kuran siyasi iktidar, Sedef Kabaş ve Sezen Aksu üzerinden toplumu dizayn etme çabasını sürdürmektedir.

İktidarın dilinin kemiği, hukuk tanımazlığınızın sınırı olmayabilir; ama, biz hukuktan yana taraf olmayı seçiyoruz.

İzmir Barosu olarak, sanata ve basın özgürlüğüne yönelik bu gerici saldırılara karşı temel hak ve özgürlükleri savunmakta ısrar edeceğiz."

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1 televizyonunda katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki göstermiş "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" demişti.

Sezen Aksu'ya yönelik tepkiler kısa sürede hedef göstermeye dönüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Aksu daha sonra "Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim." diyerek eleştirilere yanıt vermişti. Yazığı Avcı şarkısını paylaşan Aksu, "Kim yolcu, kim hancı, dur bakalım..." demişti.

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