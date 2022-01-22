Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Trollerine her türlü küfrü ettirir, deyim paylaştı diye gazeteciye baskın yaptırır, camide sanatçının dilini kopartacağını söyler; zavallı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'yla ilgili sözleri ve gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" değerlendirmesinde bulundu.