Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Trollerine her türlü küfrü ettirir, deyim paylaştı diye gazeteciye baskın yaptırır, camide sanatçının dilini kopartacağını söyler; zavallı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'yla ilgili sözleri ve gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Onbinlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı.
Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir."
Ne olmuştu?
Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN - Erdoğan'dan Sezen Aksu'ya: Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir
Bugün sabah da gazeteci Sedef Kabaş, Tele 1 ekranında Uğur Dündar’ın sunduğu programda kullandığı “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur” ifadesinden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alındı.
TIKLAYIN - "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi