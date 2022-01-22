Akşener'den Sedef Kabaş tepkisi: Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 yıl önce okuduğu şiir sonrası "halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle tutuklanmasına işaret ederek, "Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının, atasözü söyleyenleri hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz. Nereden nereye… Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, Türkiye’ye yeniden adalet gelecek. #Sedefkabasyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı

Kabaş, kanaldaki programda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder."