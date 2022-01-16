İyi Partili Çıray: Terörist başı Öcalan, adeta hesap sorabilecek yargıç konumuna yükseltildi!

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var" sözüne atıfta bulunarak, "Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, binlerce asker-sivil vatandaşımızın katlinden sorumlu ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum Abdullah Öcalan'a en büyük hesabı vereceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ve onun yargısı tarihimizdeki en incitici aşağılamaya maruz bırakıldı. Terörist başı adeta hesap sorabilecek yargıç konumuna yükseltildi. Konumu, çözüm sürecinde olduğu gibi adeta meşrulaştırıldı. Hem de Sayın Erdoğan bu konuşmayı, doğaçlama değil, prompterdan, yani yazılı metni okuyarak yaptı" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar'a konuşan İyi Partili Çıray, "Anayasal olarak milletin devletiyle birliğini ve bütünlüğünü temsil eden bir Cumhurbaşkanı, nasıl olur da devletin yargısı tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmiş bir terör örgütü başını, hapiste tutulan bir başka vatandaşının en büyük hesapçısı ilan edebilir? En büyük hesapçı, binlerce asker -sivil vatandaşının şehit edilmesinin baş sorumlusu olarak Abdullah Öcalan'ı hapse tıkan Türkiye Cumhuriyeti yargısıdır. 'Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek' cümlesi bu yönüyle bir suç cümlesidir" diye konuştu.

Erdoğan, ne demişti?

Erdoğan, İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan ile Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir hesaplaşma yaşanacağını söyleyerek, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” diye konuşmuştu.