İyi Partili Çıray: Seçime girebilme tarihimizi 28 Haziran olarak duyurup Erdoğan'ı kandırdık, eşimin önerisiydi

Erken seçim tarihinin duyurulması öncesinde, “28 Haziran’dan itibaren seçimlere girebiliriz” açıklamasında bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, neden böyle bir 'hata' yaptıklarını anlattı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısını İyi Parti’nin seçime giremeyeceği bir tarihe çekmeye çalıştığı yönündeki yorumlarının ardından tereddüte düştüklerini ifade eden Çıray, Sözcü gazetesinden Uğur Dündar’a yaptığı açıklamada, eşinin kendilerine yönelttiği öneriyi şöyle anlattı:

“Eşim, ‘Ben olsam bu açıklamada İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkını elde ettiği gerçek tarihi yazmam. Göreceksiniz; açıklamanızda hangi tarihi yazarsanız ortaklar ondan önceki tarihi erken seçim tarihi olarak açıklayacaktır. Hem böylece niyetlerini de test etmiş olursunuz’ dedi. Kadınların altıncı hisleri güçlüdür. Bunun üzerine ben de risk aldım ve İYİ Parti'nin 28 Haziran'da seçime girme hakkını kazanacağını açıkladım.

Sonucu biliyorsunuz: Süper baskın seçim tarihi 24 Haziran olarak açıklandı. Böylece Saray Koalisyonu'nun Sayın Akşener'den korktuklarını test ettik, ortaya çıkardık. Selmin'e teşekkürler. Çünkü herkesin kandırdığı Erdoğan'ı bu defa da biz kandırdık.”