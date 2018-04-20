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AKP'li Şentop: İyi Parti seçime girsin diye düzenleme yapmayız

"Sözlerinizden giremeyeceğini anlıyorum"

20 Nisan 2018 16:54

AKP Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak seçime katılıp katılamayacağı sorusuna yanıt verdi. Şentop "Ne girmesi ne de girmemesi için düzenleme yapmayız" dedi.

Şentop CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Canova, Şentop'un İyi Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği yönündeki soruya verdiği yanıtta "Cevabınızdan giremeyeceğini anlıyorum" sözleri ile yanıt verdi.

24 Haziran'da yapılacak cumurbaşkanlığı ve genel seçimlerde İyi Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağı konusundaki tartışma sürüyor. İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener "Eğer İyi Parti'yi seçime sokmamak için abidik gubidik işler yaparsanız gökkubbeyi başınıza yıkarım" dedi.

AKP'li Şentop: Seçime katılma şartı belli

CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AKP Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İyi Parti'nin seçime girip giremeyeceği yönündeki soru üzerine "Bu iş siyaseten ve hukuken farklı tartışılır. Bazen siyaseten yanlış olan hukuken doğru olurken, hukuken yanlış olanlar da siyaseten doğru olabilir. Şu anda öylke bir noktadayız. Siyasi olaark elbette tüm partiler seçime girsin diyebiliriz. Ama bunun bir de hukuki boyutu var. O da yeni bir şey değil. Çok eskiden beri, 1983'ten beri kanunda yer alan hükümler. YSK her Ocak ayında seçime girebilecek partileri ilan ediyor. Ocak'ta açıklanan partiler arasında İyi Parti yoktu. YSK o açıklamayı yaptığı tarihten 6 ay öncesine bakmıştı. Şimdi seçime girerken tekrar ilan edecek, 6 ay önceden şartların sağlanıp sağlanmadığına bakacak. Bunu en iyi kim bilir? İyi Parti'nin kendisi bilir. Onların elinde bilgiler var ama doğruyu mu söylüyorlar ben bilemem. Kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verecek. 

Düzenleme yapmayız

Şentop, "Bir mağduriyet oluşmaması için düzenleme yapılır mı?" sorusu üzerine ise "Ne girmesi ne de girmemesi için düzenleme yapmayız" dedi. 

"Sözlerinizden giremeyeceğini anlıyorum"

Şentop'un yanıtları üzerine CNN Türk Haber Müdürü Dicle Canova "Bu sözlerinizden giremeyeceğiniz anlıyorum" dedi.

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