Yeni Şafak yazarı: AK Parti kanuni düzenleme yapmalı, İyi Parti'nin seçime girmesini sağlamalı!

Yeni Şafak yazarı ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekilliği seçimleriyle ilgili olarak "Eğer AK Parti, İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleyecek (varsa) kanuni sorunları ortadan kaldırır ve ‘biz siyasi partilerle halkın karşısında, meydanlarda ve sandıkta mücadele ederiz, yasaklarla değil’ derse, işte o zaman İyi Parti’nin sonu gelmiş olur" dedi.

İyi Parti'nin çoğu fikirleri ve tutumuna katılmadığını ifade eden Öztürk, "Ancak çeşitli zorlamalarla, kanun kılıflarıyla yasaklanmasına da karşıyım" yorumunu yaptı

AKP'nin bu konuda açık şekilde taraf tutması gerektiğini belirten Öztürk, "Tıpkı partilerin savcılar, hakimler eliyle kapatılmasını önleyen kanuni düzenlemeleri yaptığı gibi, bu konuda da inisiyatif almalı ve gereken adımı atmalıdır" diye yazdı.

Öztürk, "AK Parti kendini inkâr etmez" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2018) yazısını şöyle noktaladı:

"AK Parti yasaklarla mücadele etmeyi bırakırsa, kendini inkâr etmiş olur. Ben AK Parti’nin kendini inkâr edeceğine asla inanmıyorum."