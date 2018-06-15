İyi Partili Çıray: Şanlıurfa Valisi, olayın PKK-AKP çatışması olmadığı bilgisini verdi

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, dün Suruç ilçesinde yaşananların ardından aradığı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in kendisine ‘olayın PKK-AKP çatışması olmadığı’ bilgisini verdiğini söyledi.

Seçim çalışmaları sırasında İyi Parti ve diğer muhalif parilerin stantları, seçim irtibat büroları ve partililere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiğini hatırlatan Çıray, “Buna karşın seçim çalışmalarının güvenliğini sağlayamayan AKP hükümetinin acz içindeki tutumu nedeniyle, benzer olaylar sürmeye devam etmektedir” dedi.

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İyi Parti de Suruç'a heyet gönderecek

Çıray, İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in talimatıyla parti bünyesinde kurulacak bir heyetin de Suruç’a giderek incelemelerde bulunacağını belirtti. HDP heyeti bugün Suruç'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunmuş, CHP de heyet gönderileceğini duyurmuştu.

Çıray’ın ofisinden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Dün Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde meydana gelen ve kamuoyuna “PKK’lılar AKP’lilere Saldırdı” olarak yansıyan olaylarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 9 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın hemen ardından farklı kaynaklardan farklı haberler paylaşılmaya başlanmış ve vahim iddialar da gündeme gelmiştir.

Birbirinden çok farklı bu bilgiler üzerine İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Dr. Aytun Çıray, gece 01.27’de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i arayarak, konu hakkında detaylı bilgi istemiştir. Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN, “olayın PKK-AKP çatışması olmadığı, detaylı incelemelerin sürdüğü” bilgisini vermiş, aynı bilgi Şanlıurfa Valiliği resmi sitesinde de paylaşılmıştır.

Seçim çalışmalarının başlamasıyla birlikte Türkiye’nin pek çok ilinde İYİ Parti ve diğer muhalefet partilerinin stantları, seçim irtibat büroları ve partililerine yönelik çeşitli saldırılar düzenlenmiş ve buna karşın seçim çalışmalarının güvenliğini sağlayamayan AKP hükümetinin acz içindeki tutumu nedeniyle, benzer olaylar sürmeye devam etmektedir.

İYİ Parti olarak, bayramların maneviyatımıza kattığı kardeşlik ruhuyla milletimizi sağduyuya ve sükûnete davet ediyoruz. İnsan canının tüm maddi değerlerin üzerinde olduğu bilinci ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ülkemize huzur ve barış diliyoruz.

Bu vesile ile konunun ve iddiaların incelenmesi ve milletimize en doğru bilginin verilmesi için İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener tarafından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine İYİ Partililerden oluşan bir inceleme heyeti gönderilmiştir. Heyetimizin yapacağı inceleme sonucunda toplanan bilgiler kamuoyu ile tarafsız olarak paylaşılacaktır."