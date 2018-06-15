Bozdağ'dan Suruç açıklaması: PKK'nın maşası oldukları çok net

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Suruç'ta AKP'lilerin esnaf ziyareti sırasında çıkan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin olarak açıklamada bulundu. “Bunların PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ açıklamalarının devamında ise “Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır" ifadesini kullandı.

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıda milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralılar oldu. Bir yandan 'Demokrasi', bir yandan 'İnsan hakları' diyecek bu alçaklar, öte yandan da demokratik bir mücadeleye şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip, korkuyla, baskıyla, tehditle, kanla, şiddetle, ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır.

Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Onların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Onun için de her yerde biz olmaya devam edeceğiz. Terörü de yok etmeye, teröristleri de yok etmeye, milletimizin özgür bir ortamda seçim yapması için her türlü gayreti, çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Baskıyla, tehditle, öldürmekle, şiddetle netice alınmasının mümkün olmadığını hem terör örgütü öğrenecek, onlara da öğreteceğiz. Hem de bundan medet umanlar öğrenecektir. Onlara da biz bunu Allah'ın izniyle öğreteceğiz."