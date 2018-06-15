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Demirtaş'tan Suruç çağrısı: Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalı

“Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız”

15 Haziran 2018 15:48

HDP’nin 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş,  Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kavganın ardından Twitter’dan vatandaşlara serinkanlılıklarını koruma çağrısı yaptı.

Cezaevinde bulunan Demirtaş’ın Twitter hesabı aracılığıyla yapılan çağrıda, “Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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