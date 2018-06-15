T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa Başsavcısı'ndan Suruç açıklaması: 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var

"3 Cumhuriyet savcısını daha görevlendirdik"

15 Haziran 2018 14:43

Şanlıurfa Başsavcılığı'ndan Suruç'taki, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında çıkan silahlı kavganın ardından hastanede meydana gelen silahlı saldırılar ve ölümler için açıklama geldi.

Başsavcı  Sadi Doğan "Suruç'taki olayın büyüklüğü ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere 3 Cumhuriyet savcısını daha görevlendirdik. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var" dedi.

Ne olmuştu?

Suruç'ta seçim çalışması yapan AKP'liler, ziyaret etmek istedikleri esnaf tepki gösterince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si ölümlerden iki hastane içerisinde gerçekleşti.

ETİKETLER

suruç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24