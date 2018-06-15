Şanlıurfa Başsavcısı'ndan Suruç açıklaması: 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var

Şanlıurfa Başsavcılığı'ndan Suruç'taki, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile DBP'li il yönetici Esvet Şenyaşar arasında çıkan silahlı kavganın ardından hastanede meydana gelen silahlı saldırılar ve ölümler için açıklama geldi.

Başsavcı Sadi Doğan "Suruç'taki olayın büyüklüğü ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere 3 Cumhuriyet savcısını daha görevlendirdik. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var" dedi.

Ne olmuştu?

Suruç'ta seçim çalışması yapan AKP'liler, ziyaret etmek istedikleri esnaf tepki gösterince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si ölümlerden iki hastane içerisinde gerçekleşti.