Fakıbaba'dan Suruç açıklaması: Dükkana girdiklerinde 'Bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musunuz?' diyorlar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Bu dükkana giriyorlar. Dükkana girdiklerinde vekilimize 'Bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musun?' diyorlar" dedi.

Suruç'ta seçim çalışması yapan AKP'lilere, ziyaret etmek istedikleri esnaf tepki gösterince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 4 kişiden 2'si ölümlerden iki hastane içerisinde gerçekleşti.

Hastanedeki yaralılara ziyaret eden Fakıbaba, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler de seçim çalışmaları kapsamında esnaflarımızı geziyoruz, dualarını ve desteklerini diliyoruz. Çoğu zaman esnaflar ’Başüstüne’ diyor, bazen de ’Vermiyoruz ’diyorlar. Ben olaydan sonra milletvekilimizle beraberdim. İbrahim Halil Yıldız'ın (AK Partili vekil) rahmetli ağabeyi ve 3 tane çok ağır yaralı yeğeniyle birlikte bu dükkana giriyorlar. Dükkana girdiklerinde vekilimize 'Bizim PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musun?' diyor. O sırada milletvekilimiz olayı anlayıp, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Daha sonra olay patlak veriyor. İnsanlar ’Oy vermiyor’ diyebilir. ’Biz sizi beğenmiyoruz’ diyebilir. Olayın aydınlatılacağına, faillerinin belli olacağına, yargıya inanıyoruz ve güveniyoruz. Suruç bir kardeşlik şehridir. Suruç'ta benim kardeşlerim bu oyuna gelmeyeceklerini, inanarak söylüyorum. Bu şekilde planlı bir oyuna ilk defa şahit oluyorum. Suruçlular bu oyunu bozacaktır. Şu anda 4 ağır yaralı var. Yaralılar ambulans uçakla Ankara'nın çeşitli hastanelerine sevk edilmiştir."