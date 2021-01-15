İyi Parti Teşkilat Başkanı Aydın: Ümit Özdağ partiye karşı suç işlemeye ara vermedi, bir kastı olduğu görülüyor

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Ümit Özdağ kararına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ partiye karşı suç işlemeye ara vermedi, bir kastı olduğu görülüyor" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Aydın, “Bu karar verilmeden önce Özdağ, partiyi zarara uğratacak söylemlere devam etti. Disiplin Kurulu'nda nasıl bir yol izleneceğini bilmiyorum. Ama kalbimden geçen şu: Partiye karşı suç işlemeye ara vermedi. Herkese hakaret etti. Ağır suçlamalarını sürdürüyor. Bir kastı olduğu görülüyor.” dedi.

Saymaz'ın “Ne kastı olabilir?” sorusuna Aydın, "Zaman çok şeyi anlatır” yanıtını verdi. Aydın, “Bir el Türkiye'de siyaseti yeniden dizayna çalışıyor. Muhalefeti zayıf düşürmek isteyen bir el bu organizasyonun içerisinde.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu söyleyerek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu.

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