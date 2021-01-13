Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

Özdağ'ın, disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu karara bağlayan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararının iptaline hükmetti.

Özdağ kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet yerini buldu" ifadesini kullandı.

"Mahkeme doğru karar aldı"

CNN TÜRK Ankara muhabiri Serhat Dal’a da konuşan Özdağ, “Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. İki kurucusundan birisi olduğum İyi Parti’nin İstanbul milletvekili olmaya devam ediyorum.” dedi.

"Bugüne kadar yapmış olduğum bütün açıklamaların arkasında duruyorum"

Özdağ, “Bakın ben İyi Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın programına çıktım. İyi Parti'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerimi Türk kamuoyu ile paylaştım o günden bugüne yapmış olduğum bütün açıklamalarımın arkasında duruyorum, hiçbir açıklamamın da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar ne söylediysem bir siyasetçi olarak onları söylemeye devam edeceğim. Bu bir İyi Parti milletvekili olarak yapacağım, bir 3 ay kadar bağımsız milletvekili olarak devam ettim ama bugünden itibaren mahkemenin kararı ile birlikte bu statüm başladı.” diye konuştu.

"Bu süreçte sağlam duran Muğla İyi Parti İl Başkanı'na teşekkür ederim"

Özdağ, “Benim yapacağım ilk şey yarın bir basın toplantısı ile birlikte durumu değerlendirmek, yarın Muğla'ya gideceğim, Muğla İyi Parti İl Başkanı hanımefendiye giderek bu süreçte sağlam duran il başkanı olarak hanımefendiye teşekkürlerimi yüz yüze ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu söyleyerek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu.

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