İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Kararı mahkemeye götüreceğim, tüm delilleri sunacağım

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'ın ihraç gerekçesini aykırı bulduğu için mahkemeye başvuracağını duyurdu.

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Özdağ ile konuştuğunu belirten Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdağ, ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğu için mahkemeye götüreceğini ve tüm delilleri de mahkemeye sunacağını söyledi. Özdağ, kesinlikle bir parti kurmayacağını, Abdulkadir Selvi'nin doğru yazmadığını da ekledi." ifadesini kullandı.

Yarkadaş paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Ümit Özdağ'a neden ihraç edildiğini de sordum. Özdağ şunu söyledi:

"Yaptığım açıklamalarla insan haklarına ve hukuka aykırı davranmışım. Ayrıca, Meral Akşener'i kamuoyu önünde eleştirmekle suçlandım. Bir Milletvekili, görüşlerini açıklayamıyorsa, orada insan haklarından söz edilemez. Biz Kuzey Kore Komünist Partisi değiliz. Herkes biliyor ki; bu anayasa taslağı var. Bunu Kaboğlu bana verdi. Hangi partiden kimlerin katıldığını da söyledi. Bunların hepsinin bant kayıtları var. Şimdi arkasında duramıyorlar. Tüm belgeleri itiraz sürecinde mahkemeye sunacağım. Akşener doğru söylemiyor, Kılıçdaroğlu'nu da yanıltıyor. Bana 'Geçmiş olsun' dediniz. Bana değil, Türk milletine doğru söylemeyenlere geçmiş olsun.' Özdağ'ı bir gazeteci olarak aradım ve düşüncelerini öğrendim. Sanırım gözler bir süre daha İyi Parti'de olacak. Ümit Özdağ, sorum üzerine Abdulkadir Selvi'yi bu sabah aradığını, 'Parti kuracağımı yazmadan önce keşke bana sorsaydın' dediğini de aktardı. Abdulkadir Selvi, kamuoyunu boşu boşuna meşgul etmiş anlayacağınız. Böylece bu konu da kapanmış oldu...

Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.