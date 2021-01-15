Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal ettiği İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Hukuki olarak aynı konuda ikinci kez ihraç edilemem" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Özdağ, “Mahkeme usul yönünden ihraç kararını iptal etti ancak dosyanın esasını da incelemek suretiyle böyle bir karara vardı” dedi.

Selvi, "Yazımdaki 'Yeniden ihraç edilecek' ifadesi üzerine Ümit Özdağ ile irtibat kuran hukukçular 'İhracı gerektirecek yeni bir açıklama olursa ancak o zaman ikinci kez ihraç edebilirler' diye görüş bildirmişler." ifadesini kullandı.

Selvi, "Ümit Özdağ, aynı gerekçeyle ikinci kez ihraç edilmesinin mümkün olmadığını Roma hukukundan örneklerle savundu. 'Non bis in idem' dedi. Aynı fiilden dolayı ikinci kez yargılanamaz anlamına geliyor. Ama İyi Parti işi Roma hukukuna kadar götürmeye niyetli değil." görüşünü savundu.

Selvi, "Çünkü İyi Parti, Ümit Özdağ’ı gözden çıkarmış durumda. Vakit geçirmeden ihraç süreci yeniden başlayacak. İyi Parti’deki kanaat o yönde değil. Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra hangi usul hatası nedeniyle ihraç kararının iptaline hükmedilmişse, bu kez usulüne uygun olarak ihraç etmeyi planlıyorlar. Mahkeme 'İhraç talebiyle müşterek disiplin kuruluna sevk işlemi genel başkan Meral Akşener ya da GİK kararıyla yapılmalıydı' diyor. İşlemin genel sekreterlikçe yapılmasını yanlış buluyor." düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevkedilmişti.

Özdağ son olarak İyi Parti yönetimini, "HDP ile gizli anayasa görüşmeleri yürütmekle" suçlamış, ayrıca AKP ile İyi Parti arasında da bir süredir gizli yeni anayasa çalışması olduğunu savunmuştu. Genel Başkan Meral Akşener her iki iddiayı da yalanlamıştı. AKP'li isimler de görüşme iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirmişti.

İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" imasında bulunduğu gerekçesiyle parti teşkilatlarının talebi doğrultusunda disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilmişti.

Özdağ ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğunu söyleyerek mahkemeye başvuracağını duyurmuştu.

TIKLAYIN | İyi Parti kararını verdi; Ümit Özdağ partiden ihraç edildi

TIKLAYIN | İyi Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Kararı mahkemeye götüreceğim, tüm delilleri sunacağım

TIKLAYIN | Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti