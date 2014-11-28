'Ivana Sert 'yoksulum' dedi, 7 milyonluk tazminatı yeterli bulmadı'

Ivana Sert ile işadamı eşi Yurdal Sert arasındaki boşanma davasında İstanbul Aile Mahkemesi Sert’in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddederek, toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar vermişti. Ancak Ivana Sert, 7 milyon lira tazminat talebinin yükseltilmesini, yoksulluk nafakasına da karar verilmesini istedi.

Davanın 10'uncu duruşmasında İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına, oğulları Kanyon Ateş'in velayetinin de annesine verilmesine hükmetmişti.

Ivana Sert'in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddeden mahkeme, toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar vermişti. Ancak Ivana Sert, 400 bin liralık tazminatı az bulup, yoksulluk nafakası verilmemesi kararını da beğenmeyince Yargıtay'a başvurmuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ivana Sert, itiraz başvurusunda "Eşim tarafından aldatıldım. Sosyal, psikolojik ve manevi şiddet gördüm. Eşimin zinası ispatlandı. Onun bu tutumu nedeniyle sağlığım ve ruhsal bütünlüğüm ağır zarar gördü. Toplum önünde küçük düştüm" demişti. Ancak Yargıtay, boşanma ve 400 bin liralık tazminat kararını onamış, bunun yanı sıra 100 bin liralık yoksulluk nafakasını reddetmişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına avukatı Kezban Hatemi kanalı ile itiraz eden ve karar düzeltme talep eden Ivana Sert, 7 milyon lira tazminat talebinin yükseltilmesini, yoksulluk nafakasına da karar verilmesini istedi. Evlilik boyunca yaşadığı hayata eşdeğer bir hayat yaşamak istediğini, bunun için de yoksulluk nafakasının gerekli olduğunu kaydeden Sert, Yargıtay kararında maddi meselelerin takdirinde hata yapıldığını kaydetti.