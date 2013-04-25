Ivana Sert: Yurdal çocuğunun, karısının ismini reklam için kullandı

Yurdal Sert ile olaylı bir şekilde boşanan Ivana Sert, eski eşinin dün yaptığı "Ivana beni değil, ortağını seçti" açıklamasını, "Erkekliğe sığmaz" olarak nitelendirdi.



'İşini büyütmek özel hayatı kullanmak çok yanlış'



Annesinin doğum gününden çıkarken görüntülenen İvana Sert, bir hayli keyifliydi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikoncan, boşanma aşamasındaki eşi Yurdal Sert'in geçtiğimiz günlerde kendisi için, "Ivana beni değil ortağını seçti" iddiasına da cevap verdi. Sabah'ın haberine göre, Sert, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. İşini büyütmek için özel hayatı kullanmak çok yanlış. Çok kırıldım. Amacı reklam yapmaktı. Çocuğunun ve karının ismini reklam için kullanmak erkekliğe de yakışmaz. Bir babaya kocaya iş adamına yakışmaz. Yurdal'la boşanıyorum ama birbirimize her zaman iyi davrandık" şeklinde konuştu.